حميد النعيمي يحضر حفل زفاف مواطن في منطقة الحليو بعجمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل زفاف خالد عمر عبد الرحمن المرزوقي، على كريمة خليفة بن سعيد الجراح، في منطقة الحليو في عجمان.
وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان، العريس وذويه، وذوي العروس، بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.
كما حضر الحفل الذي تخللته فقرات تراثية، ابتهاجاً بهذه المناسبة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وأعرب أهل العروسين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والحضور، على مشاركتهم أفراحهم.
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