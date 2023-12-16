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حميد النعيمي يحضر حفل زفاف مواطن في منطقة الحليو بعجمان

12/16/2023 7:29:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل زفاف خالد عمر عبد الرحمن المرزوقي، على كريمة خليفة بن سعيد الجراح، في منطقة الحليو في عجمان.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان، العريس وذويه، وذوي العروس، بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

كما حضر الحفل الذي تخللته فقرات تراثية، ابتهاجاً بهذه المناسبة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأعرب أهل العروسين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والحضور، على مشاركتهم أفراحهم.

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