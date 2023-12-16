محمد بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ((حفظه الله))، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى، وأهلنا في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار، علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً، من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين)).

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى، والأشقاء في البحرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. داعين الله تعالى أن يديم عليهم مسيرة الخير والازدهار.. الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، ويعملان معاً من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين)).

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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