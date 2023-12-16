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استدامة التراث.. «القراقير» رفيقة الصيادين وذكريات الزمن الجميل

12/16/2023 7:29:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شكلت ((القراقير)) واحدة من أبرز طرائق صيد الأسماك التي عرفها الأجداد ولا تزال حاضرة حتى الآن، فهي رفيقة الصيادين وبقية من ذكريات الزمن الجميل، وطرائق صناعتها تحافظ على طبيعتها الوراثية على الرغم من دخول طرائق حديثة في هذا المجال.

ويعد محمد سالم محمد اليماحي واحداً ممن توارثوا حرفة تصنيع أقفاص الصيد التي تسمى ((قراقير)) أو ((دوابي))، ولديه مصنع لإنتاجها وبيعها، ولم يواجه كساداً ذات يوم في تسويقها، نظراً للطلب عليها.

ويؤكد اليماحي أنه ما دام في البحر رزق وغذاء فإن هذه المهنة ستبقى دائمة، وتبقى ((الدوباية)) صديقة الصياد والبحارة، وتتنقل هذه الطريقة إلى المستقبل على الرغم من كل التطور في أساليب الصيد، وكما هو معروف فإن هذه الأقفاص كانت عضوية تماماً في الماضي، لأنها تصنع من مخلفات النخلة وبالذات من جريد النخل، ويخاط أو يتم وصل القطع الثلاث لكل قفص بخيوط من الحبال أيضاً من النخلة وكان السمك عند البيع للمتسوقين يربط بشريط من خوص النخيل.

وتعد ((الدوابي)) المصنوعة من الأسلاك المعدنية قصيرة العمر عند مقارنتها بالقديمة المصنوعة من سعف النخيل، لأنها لا تثبت في البحر إلا فترة محدودة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر. اليماحي يؤكد أن هذا الوسيلة تنافس الوسائل الأخرى على الرغم من صعوبتها، وستستمر بسبب تخصيص كل نوع من القراقير أو الدوابي لأنواع من الأسماك ولأنواع من الأعماق، ومن المهم والضرورة ألا يتجاوب البحارة أو الأهالي، مع الدعوات التي تميل للحداثة والتطوير من دون أن يكون للتراث مكان في البناء والتطوير، حتى في زمان الذكاء الاصطناعي يجد المواطن الدولة تضع ضمن خطتها العمل على استدامة التراث.

وتكون القراقير بيضاوية الشكل وتبدو قاعدتها مسطحة من الأسفل، وفيها فتحة خرطومية تسمح بدخول الأسماك إلى الداخل بطريقة ذكية تمنع خروجها من القفص، كما يثبت فيها ثقل أو حجر كي تغطس إلى القاع، وتربط بعلاقة من الأعلى كي يستدل إليها الصياد عند العودة لاستخراج الأسماك منها.

ولا تزال ((القراقير)) و((الدوابي)) تستخدم حتى يومنا هذا في صيد الأسماك على الرغم من تطور أساليب الصيد عموماً.

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