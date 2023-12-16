«جي دبيلو ماريوت موريشيوس» يستعد لموسم الأعياد

يستعد منتجع جي دبيلو ماريوت موريشيوس الذي يعمل بترخيص الامتياز من ((ماريوت العالمية))، لموسم احتفالي لا يُنسى من تجارب تناول الطعام الراقية إلى الشواء على الشاطئ والأنشطة الترفيهية المملوءة بالتسلية، وهناك شيء لكل فرد في العائلة للاستمتاع به. ومنتجع JW ماريوت موريشيوس فاخر ومناسب للعائلات، ويضم 172 جناحاً فاخراً مجهزاً بشكل رائع ويتميز بإطلالات خلابة على المحيط الهندي. ويقع المنتجع على الجانب الجنوبي الغربي للجزيرة، ويتميز بخلفية جبل لو مورن برابانت الرائع، والذي يُعد موقع التراث العالمي ليونسكو.

ويبدأ فرح الأعياد بحفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الخالدة وسوق عيد الميلاد الذي يعلن بداية رسمية للاحتفالات في 22 ديسمبر، والذي يشمل العديد من الأنشطة والعروض مثل تجربة مجانية لرياضة ركوب الأمواج، وخفضاً بنسبة 20 % على علاجات الوجه.

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