«فيفل» تحتفي في دبي بمرور 30 عاماً من النجاح والتوسع عالمياً

تحتفي ((فيفل))، متجر الحلويات الشهير ومقرها الرئيسي في دبي، بالذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسها. ولا يعكس هذا الإنجاز المدهش مرور ثلاثة عقود من الزمن على إنتاج الحلويات الشهية فحسب، بل يروي حكاية رحلة التوسع المشوقة التي شهدتها ((فيفل)) وتحولها إلى علامة تجارية مشهود لها على الصعيد العالمي.

وانطلقت ((فيفل)) التي تأسست في العام 1993 كمتجر صغير وتفتخر اليوم، بتحولها إلى شبكة عالمية تضم سبعة متاجر للبيع بالتجزئة تنتشر في أنحاء متفرقة من دولة الإمارات.

تتميز ((فيفل)) بكونها شركة عائلية متمكنة تُدار من قبل ثنائي مبدع يتألف من الأم والابن. ولطالما شكلت شهناز باقرزاده، ربة الأسرة، القوة الدافعة للرؤية الكامنة وراء صناعة تلك الحلويات وجودتها، وهو ما يضمن أن كل منتج يحمل اسم ((فيفل)) يلبي أعلى المعايير، إن تفانيها كان له دور فعال في نجاح العلامة التجارية.

ولعب إحسان حسيني ابن شهناز دوراً أساسياً في الارتقاء بـ((فيفل)) نحو آفاق جديدة، والإشراف على التوسع واحتضان الابتكار مع الحفاظ على جوهر إبداعاتها الفريدة من نوعها. لقد كانت هذه الشراكة الديناميكية هي المفتاح لنجاح متجر الحلويات المتواصل ونموه المستمر.

وتقول شهناز في هذا الصدد: ((إن الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسنا هو شهادة على شغفنا والتزامنا الثابت تجاه فن صناعة الحلويات. نحن متحمسون لتوسعنا في أسواق جديدة، ونبقى ملتزمين بتقديم الجودة الاستثنائية نفسها والمذاق الرائع اللذين ميزا فيفل على مر السنين)).

من جهته، يؤكد إحسان: ((بينما نتطلع إلى المستقبل، نحن متحمسون للغاية للترحيب بالعملاء الجدد ومواصلة مشاركة شغفنا بإعداد أشهى الحلويات. إن رحلة فيفل هي احتفال بشغفنا في الإبداع في عالم الحلويات، ونحن ممتنون للعملاء المخلصين الذين رافقونا دائماً في هذا الرحلة الرائعة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز