«مجموعة جميرا»: الإمارات اتخذت خطوات كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد توماس ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((مجموعة جميرا)) أن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الأمن الغذائي، ومنها مبادرات دعم المزارعين المحليين واعتماد التقنيات المتطورة للزراعة في الماء من دون تربة، والتي تم تسليط الضوء عليها في ((الحوار الوطني للأمن الغذائي))، وهي حملة أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال: تعد الأساليب المستخدمة في إنتاج واستهلاك الغذاء ركيزة أساسية في جهود التصدي لتغير المناخ، ولكن الوصول إلى إنتاج الغذاء بشكل مسؤول بيئياً يتطلب الالتزام والابتكار المستمر والتحليل الشامل لكل مرحلة من مراحل الإنتاج.

وعند اتباع الأساليب الصحيحة، سنضمن امتثال هذه الممارسات لمعايير الاستدامة وحفاظها في الوقت نفسه على البيئة ودعم المجتمعات المشاركة في سلسلة القيمة.

وبالنسبة لنا في قطاع الضيافة، تمثل الأطعمة والمشروبات ركيزة أساسية في أعمالنا، ولذا فإن مسؤوليتنا في إيجاد طرائق لتقليل الأثر البيئي والمساعدة على معالجة تغير المناخ تتطلب قدراً كبيراً من المتابعة والاهتمام.

ومع ذلك، فإن الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة قد يفرض مجموعة من التحديات الخاصة، والتي تشمل شفافية المعلومات وقيود الميزانية والتوافق مع توقعات المستهلكين، ويعد التعليم والتثقيف ركيزتين أساسيتين لنشر الوعي بأن تبني الممارسات، مثل استخدام المنتجات المحلية أو المنتجات الموسمية، مفيد للبيئة.

وتتوافر اليوم العديد من الابتكارات التي تساعدنا على الحصول على الغذاء من المصادر المسؤولة بيئياً، فقد طرحنا في اثنين من مطاعمنا وهما ((روك فيش)) في جميرا النسيم و((بيير شيك)) في جميرا القصر، منصةً تقنية باسم ((Seafood Souq Trace)) للحصول على المأكولات البحرية التي يمكن تتبعها بالكامل وتزويد ضيوفنا معلومات كاملة عن مسارها من صيدها وحتى لحظة وصولها إلى الطبق.

كما نستخدم منصة المنتجات الزراعية ((Fresh on Table)) عبر مجموعة مطاعمنا للحصول على المزيد من المنتجات المحلية، ما يساعدنا على توفير مسافة إجمالية قدرها 42 مليون ميل سنوياً ثم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدينا، وأطلقنا أيضاً أول مزرعة للزراعة في الماء من دون تربة في جميرا زعبيل سراي لتزويد المطاعم الخس والأعشاب، باستخدام مياه أقل بنسبة 70% لكل محصول، مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية، ولكن التركيز على الإنتاج وحده لا يكفي، فيجب تسليط الضوء أيضاً على طريقة استخدام المنتجات، إذ تترك الأغذية المهدرة أثراً بيئياً واقتصادياً كبيراً.

ولدينا بالفعل مخطط لمعالجة الهدر في الطبيعة، إذ تعمل الأنظمة الطبيعية ضمن نظام حلقة مغلقة، ويصبح كل مُنتج مدخلاً جديداً في حلقة ثانوية، ما يضمن عدم حدوث أي هدر، ولكن المهم أن ننتبه إلى الدروس المستفادة من بيئتنا الطبيعية ونسخّر الابتكارات التي تحاكي العمليات الدائرية الناجحة للطبيعة.

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