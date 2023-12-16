37.5 ألف زائر لمعرض «لمسات وطنية» خلال 3 أيام

كشفت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مدير معرض ((لمسات وطنية)) عن استقبال 37.5 ألف زائر للمعرض خلال ثلاثة أيام منذ انطلاقه في الثامن من ديسمبر الجاري ويستمر حتى 8 يناير المقبل بمنطقة كورنيش القواسم، مؤكدة أن المعرض يساهم في دعم رواد الأعمال، بالإضافة لتشجيع السياحة الداخلية واستغلال العطلة المدرسية.

وأشارت إلى أن المعرض يضم 87 جناحاً وعربة متنقلة لتقديم مختلف المنتجات، والتي تتنوع بين المشغولات اليدوية والأزياء والمأكولات وغيرها من خلال الأجنحة المشاركة، حيث يتم توفير المناخ المناسب للزوار والسياح من الاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة، ويلعب المعرض دوراً رئيسياً في تشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال الخاص من خلال الرخص التجارية التي توفرها الدائرة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 42 جناحاً من أصحاب ((رخصة الغد))، و31 رخصة تجارية، و10 رخص من خارج الإمارة، بالإضافة إلى 4 مشاريع ضمن رخصة الواعد الصغير.

وأكدت العيان، أن المشاريع الشبابية الأربعة المشاركة في المعرض من خلال رخصة ((الواعد الصغير)) التي أطلقتها الدائرة بهدف تنمية أفكارهم وتطويرها وتشجيعهم على دخول عالم الأعمال عبر بوابة القطاع الخاص، بعد خضوعهم للتدريب ضمن برنامج مكثف خلال فصل الصيف في مجالات اقتصادية وتجارية عدة ساهمت في صقل مواهبهم ومهاراتهم، لبناء جيل واعد قادر على افتتاح مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم أفضل المنتجات، بعد تجربتهم الميدانية في معرض ((الواعد الصغير)) الذي أقيم خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن المعرض يشهد سنوياً تطوراً لافتاً، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمعرض على مشاركة رخصتين تجاريتين للمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري للأجنحة المشاركة، من خلال تقديم خدمة التزود بالوقود للمركبات، وخدمة التغليف وتوصيل المنتجات للمنزل، ويضم المعرض 8 رعاة داعمين للرخص المشاركة في المعرض من خلال تقديم كوبونات تشمل تخفيضات على المنتجات والمواد الغذائية التي تحتاج إليها تلك المشاريع.

وأضافت العيان: يضم المعرض العديد من العروض الفنية والمسابقات التي تستهدف جميع أفراد العائلة، حيث تعتبر الفعاليات الترفيهية ركيزة أساسية خلال أيام المعرض، وبالإضافة للعروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من المسابقات الخاصة بالأطفال، لضمان تجارب لا تنسى للجميع خلال دورة هذا العام، كما استحدث المهرجان تقديم رخصة خاصة بتنظيم الجلسات الخارجية والمناسبات للعائلات على الواجهة المائية لخور كورنيش القواسم، والتي لاقت استحسان العديد من العائلات.

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