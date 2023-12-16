مديرو الأصول في مواجهة تحديات إغراءات النقد

اتّسم منتدى السندات السنوي الذي عقدته ((إم آند جي إنفستمنتس))، في لندن هذا العام، بحضور غير معتاد على المسرح، على هيئة تمثال كبير لفيل ملوّن، مُثبتة عليه قصاصة ورق مكتوب عليها ((6.2 %)).

كان الفيل موجوداً ليمثل المعنى الحرفي لعبارة ((الفيل في الغرفة))، وكان تمثيلاً بصرياً للتحدي الذي يواجه مديري الصناديق في الوقت الراهن، وهو اقتناص حصة في المحفظة عبر التغلب على النسبة التي يمكن للعميل الحصول عليها من حسابات التوفير قصيرة المدى وشديدة الأمان.

تركت الحرب الشعواء التي خاضتها البنوك المركزية برفع الفائدة في غالب العامين المنصرمين، مديري الأصول، عالقين في معركة للحصول على المزيد من العملاء، في مواجهة ودائع نقدية وصناديق سوق النقد منخفضة التكاليف والمخاطر.

وفي حين أن الحسابات التي تدر عائداً 6.2 %، لم تعد موجودة، لكن معدلات الادخار التي يتجاوز عائدها 5 %، والموجودة بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما زالت تشكّل تحدياً كبيراً أمام مديري الصناديق.

وقال بيتر هاريسون الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول ((شرودرز)): ((نحن في بيئة مختلفة تماماً حالياً، ونتخلى عن كثير من الافتراضات التي دامت طيلة 15 عاماً)).

ويعتقد مطلعون على الصناعة، أن النظام الجديد سيُنذر بتدفقات خارجة ضخمة من بعض شركات الصناديق. وقد يكون مديرو صناديق الأسهم من بين أكبر الخاسرين، وهم الذين تعرضوا لضغوط بالغة، جراء أعوام من المنافسة مع صناديق تتبع المؤشرات منخفضة التكلفة. لكن الصورة أقل وضوحاً لمديري الدخل الثابت، فبينما تشكّل معدلات الادخار النقدي تحدياً، فإن العوائد الأعلى للسندات، توفر فرصة لربح عوائد أكبر.

وقال ستيفن كوهين رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ((بلاك روك)): ((عودة النقد هي الموضوع الأبرز في عالم إدارة الأصول في الوقت الراهن)).

وتفيد بيانات ((إنفستمنت كومباني إنستيتيوت))، بتمتع صناديق أسواق النقد الأمريكية بنحو 5.76 تريليونات دولار حالياً، وهي تستثمر أموال المشترين في أدوات آمنة، مثل الديون الحكومية قصيرة الأجل ،وتُعد هذه أنباء سارة لمديري الأصول، ممن لديهم شركات كبيرة في سوق المال، مثل ((فيدليتي)) و((فانغارد)) و((جيه بي مورغان)) لكنها تزيد من الضغوط على الشركات التي تركز منتجاتها على قطاعات فقدت شعبيتها.

ولفت أندريا روسّي الرئيس التنفيذي لمجموعة المدخرات والاستثمار ((إم آند جي)): ((إذا كنت تستثمر في فئة أصول واحدة، لم تعد تحظى بالاهتمام، سوف تواجه صعوبة في الحصول على تدفقات. وأنت بحاجة لتنويع فئات الأصول والعملاء والمنظور الجغرافي)).

ورغم أن اندماج مديري الأصول ثبت كونه غير ناجح، يرى روسّي أن الاندماجات ستصبح أكثر تواتراً، مع محاولة الشركات التأقلم مع الضغوط المفروضة على رسومها. وقال ديفيد هانت الرئيس التنفيذي لدى ((بي جي آي إم)): ((أعتقد بأننا سنشهد بكل تأكيد بحث بعض اللاعبين ذوي التركيز المحدود عن شركاء استراتيجيين)).

وتأتي ((تي رو برايس)) من بين الذين يواجهون صعوبات في ضوء النظام الجديد، وهي شركة نشطة لإدارة الأسهم بقيمة 690 مليار دولار، تتخذ من بالتيمور في ولاية ميريلاند مقراً. واجهت الشركة صعوبة بسبب التدفقات الخارجة الكبيرة منذ 2021، وحاولت خفض النفقات العام الماضي، عبر جولتين من تسريح للعمالة.

وانخفضت الأصول التي يديرها صندوق استثمار الرهن العقاري الإسكتلندي التابع لـ ((بيلي غيفورد))، التي تضررت الكثير من حيازاتها التكنولوجية، إثر أسعار الفائدة المرتفعة، من قرابة 18 مليار دولار في يونيو 2021، إلى 12 مليار في أكتوبر 2023.

وفقدت ((بيلي غيفورد)) ككل أكثر من 100 مليار دولار من الأصول في 2022، حسبما أظهرت آخر بياناتها.

وتعرض مديرو صناديق السندات أيضاً لضغوط، لكنهم يرون بعض دواعي التفاؤل فقد تصاعدت العوائد على السندات الحكومية الأمريكية شديدة الأمان، وديون الشركات من الدرجة الاستثمارية في العامين الماضيين، مع رفع الفوائد. لكن هذا كان ضاراً مع ذلك، إذ انخفضت قيمة السندات في حيازتها على نحو حاد، وإن كان هذا يعني أيضاً إمكان جنيهم المزيد من الدخل على السندات التي يشترونها، بيد أن تراجع العوائد في الشهرين المنصرمين، تسبب في تآكل قدر من هذه المنافع.

وقال جون غراهام الرئيس والرئيس التنفيذي لدى ((سي بي بي إنفستمنتس)): ((عاد الدخل الثابت كفئة أصول قابلة للاستثمار))، في إشارة إلى الاستثمار في الدخل الثابت، والحصول على عائد في أوسط النطاق الذي يقل عن 10 %.

ويعتقد إيمانويل رومان الرئيس التنفيذي لدى ((بيمكو))، أكبر مدير سندات عالمياً، بأن البيئة الجديدة ستصب في صالح أعماله.

ويأمل الكثير من مديري الأصول ممن ليس لديهم أعمال كبيرة في سوق المال، أن تفوز البنوك المركزية بمعركتها مع التضخم، دون التسبب في ركود. وسيمكّنها ذلك من خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل، وسيجعلها تتفادى ما يُطلق عليه بيئة الفوائد ((الأعلى لمدة أطول)).

وازدادت الآمال في الأسابيع الأخيرة، بعد قراءات تضخم دون التوقعات، في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وإن كانت قراءة التضخم العام الأمريكي لشهر نوفمبر، جاءت متماشية مع التوقعات. ويرى البعض أن هذا السيناريو قد يعيد تدفقات العملاء من جديد إلى الأصول الأكثر خطورة.

وقال مينا فلين الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة لدى ((غولدمان ساكس)): هناك كم هائل من الأموال على الهامش، التي ستكون على استعداد للعودة إلى المخاطرة، وذلك اعتماداً على الحد الذي ستحصل فيه على قدر أكبر قليلاً من الوضوح بشأن الهبوط الاقتصادي السلس، وعلى قدر من الاستقرار من المنظور الجيوسياسي.

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