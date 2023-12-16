«ليوناردو»: الإمارات تتصدر الدول الداعمة لتحقيق الاستدامة في الطيران

أكدت رافايلا لوجليني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ((ليوناردو))، أن الإمارات تتصدر طليعة الدول الداعمة لتحقيق الاستدامة في مجال الطيران من خلال الإجراءات التي تنفذها والتشريعات التي تقرها في هذا المجال.

وقالت في تصريحات صحافية إن التعاون بين اللاعبين المحليين في صناعة الطاقة وقطاع الطيران في الإمارات أمر مهم وضروري للنهوض فيما يتعلق بوقود الطيران المستدام الذي يعتمد على استثمارات الشركات المصنعة للطائرات والمحركات، حيث سيكون نمو صناعة وقود الطيران المستدام مدفوعاً بالشراكات والتعاون بين صناعة الطيران وصناعة الطاقة ومشغلي خدمات الطائرات والجهات المانحة للتصاريح والشهادات.

وأضافت إن شركة ((ليوناردو)) تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وتوسيع تعاونها مع الشركات والمؤسسات المحلية، سواء من حيث الصناعة أم التكنولوجيا، فضلاً عن تقديم التدريب للمهنيين ذوي المهارات العالية، مشيرة إلى أن شركة ليوناردو تمتلك خبرة واسعة في قطاع الفضاء تشمل كل مراحل سلسلة القيمة؛ بما في ذلك تصنيع البنية التحتية للأقمار الصناعية والمدارية، وإنتاج أجهزة الاستشعار عالية التقنية، وإدارة خدمات الأقمار الصناعية، وأنظمة الدفع، والقاذفات.

وقالت إن مستقبل الطيران يتجه بالفعل نحو الكهرباء التي ستلعب دوراً مهماً في تطور تقنيات الطيران، وإن هذا الانتقال سيتم تدريجياً، حيث تستكشف صناعة الطيران خيارات مختلفة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للهيدروجين، والتهجين الذي يجمع بين الدفع الحراري والكهربائي، مشيرة إلى أن التحول نحو الطيران الكهربائي الكامل يواجه العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة؛ بما في ذلك، وزن وكثافة البطاريات، والقدرة على الحفاظ على المدى والتحمل، والطاقة الاستيعابية، فضلاً عن التوزيع الفعال للطاقة على كل أنظمة الطائرة.

وأوضحت أن شركة ((ليوناردو)) تسعى لتنفيذ استراتيجية رقمنة تشمل المنتجات والخدمات والعمليات الصناعية بهدف تحسين وتسريع وإدارة العمليات من خلال جمع البيانات وتحليلها، واستخدام المحاكاة والواقع الافتراضي، وتقليل الحاجة إلى الاختبار والتدريب في العالم الحقيقي.

وعن الهدف من المشاركة في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، قالت إن التقنيات الرقمية والفضاء تلعب دوراً حاسماً في معالجة تغير المناخ والتكيف مع آثاره والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتابعت أنه تم اعتماد طائرات الهليكوبتر المدنية الخاصة بالشركة لاستخدام (وقود الطيران المستدام) حتى نسبة مزج تبلغ 50 %. وسيعتمد النمو المستقبلي لاستخدام وقود الطيران المستدام في مجال الطيران، الذي يقترب من 100 %، على الجهود التعاونية بين صناعة الطيران، والجهات المانحة للتراخيص، وصناعة الطاقة والمشغلين.

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