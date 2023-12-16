رهانات خفض أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية

انتعشت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام أسبوع التداول أول من أمس وسجلت مكاسب أسبوعية قوية، إذ يواصل المستثمرون تدفقهم إلى الأصول الخطرة بفضل توقعات خفض الفائدة والرهانات على إنهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ0.15 % أو 56 نقطة إلى 37305 نقاط، بعدما سجل مستوى قياسياً الخميس، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 4719 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.35 % أو 52 نقطة إلى 14813 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بأكثر من 2.5 %، وسجل مؤشر ((استاندرد آند بورز)) مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ سنة 2017، فيما سجل ((داو جونز)) مكاسب للأسبوع التاسع، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ سنة 2019.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر ((ستوكس يوروب 600)) في الختام عند 476.61 نقطة، ولكنه سجل مكاسب 0.90 % هذا الأسبوع، في خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وانخفض مؤشر ((فوتسي)) البريطاني بنحو 0.95 % إلى 7576 نقطة، واستقر مؤشر ((داكس)) الألماني عند 16751 نقطة، فيما زاد ((كاك)) الفرنسي 0.30 % إلى 7596 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر ((نيكاي)) 0.85 % إلى 32970 نقطة عند الإغلاق، وزاد مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً 0.45 % إلى 2332 نقطة.

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