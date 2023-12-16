Sunday, 17 December 2023 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات وإيرلندا تناقشان مجالات التعاون المالي

12/16/2023 7:29:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكجراث، في ديوان وزارة المالية في دبي، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية إيرلندا.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي وبما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز بيئة الأعمال، وشفافية القضايا الضريبية، وتوسيع التعاون ليتجاوز القطاعات التقليدية، مع التركيز على الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال.

وتوجه معالي محمد الحسيني بالشكر لضيفه وحكومة بلاده على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، بما في ذلك مشاركة جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة بدائرة المالية الأيرلندية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته وزارة المالية تحت عنوان ((توسيع نطاق تمويل العمل المناخي))، بهدف تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي، ومواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة، والالتزام بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16122023000110011019ID1107608987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث