الإمارات وإيرلندا تناقشان مجالات التعاون المالي

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكجراث، في ديوان وزارة المالية في دبي، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية إيرلندا.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي وبما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز بيئة الأعمال، وشفافية القضايا الضريبية، وتوسيع التعاون ليتجاوز القطاعات التقليدية، مع التركيز على الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال.

وتوجه معالي محمد الحسيني بالشكر لضيفه وحكومة بلاده على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، بما في ذلك مشاركة جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة بدائرة المالية الأيرلندية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته وزارة المالية تحت عنوان ((توسيع نطاق تمويل العمل المناخي))، بهدف تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي، ومواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة، والالتزام بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي.

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