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الذهب يتوهج فوق 2035 دولاراً بمكاسب أسبوعية 1%

12/16/2023 7:29:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1 % مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة واستقر فوق 2035 دولاراً للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر الأسبوعية على الرغم من تراجع أسعاره أول من أمس في ختام أسبوع التداول، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة العام المقبل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير عند التسوية، 0.45 % أو 9.2 دولارات إلى 2035.7 دولاراً فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.60 % إلى 102.56 نقطة.

وجاءت تحركات الذهب والدولار في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وتكبد الدولار وعوائد سندات الخزانة خسائر حادة آخر جلستين فيما انتعشت الأسهم والذهب، حيث عاود الأخير الارتفاع فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى.

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