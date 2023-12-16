الذهب يتوهج فوق 2035 دولاراً بمكاسب أسبوعية 1%

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1 % مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة واستقر فوق 2035 دولاراً للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع.
وجاءت مكاسب المعدن الأصفر الأسبوعية على الرغم من تراجع أسعاره أول من أمس في ختام أسبوع التداول، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة العام المقبل.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير عند التسوية، 0.45 % أو 9.2 دولارات إلى 2035.7 دولاراً فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.60 % إلى 102.56 نقطة.
وجاءت تحركات الذهب والدولار في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.
وتكبد الدولار وعوائد سندات الخزانة خسائر حادة آخر جلستين فيما انتعشت الأسهم والذهب، حيث عاود الأخير الارتفاع فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى.
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