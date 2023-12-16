دبي وجهة مفضلة للعطلات من مطار مانشستر

رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة لقضاء العطلات من مطار مانشستر البريطاني بحسب ((مانشستر إيفيننج نيوز)).

وأكد الموقع الشبكي البريطاني أن دبي اختيرت الوجهة الأكثر شعبية من مطار مانشستر أكتوبر الماضي خصوصاً مع شواطئها وطقسها الرائع، واحتضانها للعديد من الأيقونات المعمارية والهندسية وناطحات السحاب، فضلاً عن واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم، والعديد من الشواطئ والمتنزهات الترفيهية.

وأوضح أن دبي رسخت مكانتها وجهة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، بدعم تفردها في تقديم أسلوب الحياة الساحر، كما أصبحت وجهة مثالية للعطلات، لافتاً إلى أن الإمارة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والترفيهية وقدرتها على احتضان أكبر المعارض والفعاليات ومراكز التسوق المميزة التي تحتضن العديد من المرافق الترفيهية الصيفية والشتوية.

وينصح الموقع البريطانيين بزيارة ((برج خليفة))، أطول برج في العالم، وإلقاء نظرة على الإمارة من أعلى، وخاصّة في توقيت غروب الشمس، الذي وصفه بأنّه أكثر الأوقات شعبيةً للزيارة.كما نصح الموقع البريطانيين بزيارة خور دبي، لاكتشاف تراث الإمارة العريق، بالإضافة إلى زيارة سوق التوابل.

وأكّد الموقع أنَّ مطار مانشستر يوفر رحلات جوية مباشرة إلى دبي، حيث تتوفر عروض ((سكاي سكانر)) في شهر يناير، والتي تبدأ أسعار التذاكر فيها من 277 جنيهًا إسترلينيًا، كما توفِّر طيران الإمارات رحلات مباشرة تستغرق حوالي 7 ساعات، بينما تتوفر رحلات غير مباشرة مع شركات طيران مختلفة.

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