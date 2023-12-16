28 فندقاً جديداً تدخل السوق في دبي خلال عام

أضاف القطاع السياحي في دبي، 28 فندقاً ومنشأة فندقية جديدة، من مختلف الفئات، خلال الفترة من أكتوبر 2022، إلى أكتوبر الماضي، ترفع إجمالي عدد الفنادق والمنشآت الفندقية في الإمارة إلى نحو 818 منشأة، بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 790 فندقاً بنهاية أكتوبر 2022.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن القطاع الفندقي في المدينة، استقبل 4339 غرفة فندقية جديدة، خلال عام، ليصل عدد الغرف الإجمالي إلى نحو 149076 غرفة وشقة فندقية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 144737 غرفة فندقية في أكتوبر 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بـ28 %، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.57 ألف شقة ضمن 84 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9 % من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 9 % من حجم السوق، بنحو 12.5 ألف شقة ضمن 111 منشأة.

ووفقاً لأحدث توقعات ((نايت فرانك))، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154 ألف غرفة في قطاع الضيافة في دبي، ما يمثل زيادة كبيرة بـ6.4 % عن عام 2022.

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