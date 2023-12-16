رئيسة البنك المركزى التركي تنتقل إلى العيش مع والدتها لارتفاع الإيجارات في اسطنبول

أرجعت حفيظة غاية اركان، رئيسة البنك المركزي التركي، سبب اصرارها للانتقال للعيش مع والدتها إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، خاصة في مدينة إسطنبول.

ونقل موقع"تركيا الآن" السبت عن غاية أركان قولها ردا على سؤال حول كيفية حل مشكلة الإيجارات:"هناك نقص في الإسكان الاجتماعي، وهذا يتسبب في زيادة الإيجارات".

وأشارت إلى أن عدم توافر العرض ووجود تمويل رخيص يمكن أن يخل بالتوازنات.



وأكدت على أن المشكلة الرئيسية في تركيا هي نقص في الإسكان الاجتماعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.



وأضافت أن هناك ارتفاعًا كبيرا في أسعار الإيجارات في تركيا، وهو ما يتابعه الرئيس التركي ونائبه عن كثب.

وعلقت اركان على قرارها بالانتقال للعيش مع والدتها قائلة: "لا يجب أن يمتلك شخص واحد عشرة منازل، بينما يجب أن يكون لعشرة أشخاص منزل واحد. السكن والغذاء أمور مهمة جدًا. أما الصحة فقد تم حلها من قبل الدولة. هل يمكن أن تكون إسطنبول أغلى من مانهاتن؟ لم نتمكن من إيجاد منزل في إسطنبول. الأسعار مرتفعة جدًا. لذا انتقلنا للعيش مع والدتي."





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