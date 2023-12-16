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برشلونة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

12/16/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 / 1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوجو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر / 2 في نفس الجولة.

تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 / 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1 / صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر.

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