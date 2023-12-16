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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

12/16/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين السبت برصاص قوات إسرائيلية في ثلاثة حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته "بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" ببلدة بيت أمر، كما قتل شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.

وأضافت أن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما لقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة دير عمار غرب رام الله.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 291 منذ السابع من أكتوبر .

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