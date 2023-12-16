معلول يكشف حقيقة استفزازه جماهير اتحاد جدة اثناء الاحتفال بهدفه

كشف نجم الأهلي المصري، التونسي علي معلول، حقيقة استفزازه جماهير اتحاد جدة أثناء الاحتفال بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر من ضربة جزاء في الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأثار احتفال معلول بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 21 بمرمى الاتحاد، ردود فعل غاضبة من بعض مشجعي النادي السعودي، بعدما ركض اللاعب التونسي نحوهم، واضعا يديه فوق أذنيه، بطريقة رآها البعض استفزازية.

وفي حديث مع برنامج رياضي على القناة السعودية، أوضح معلول أنه لم يقصد استفزاز جمهور الاتحاد، مؤكدا أنه يحتفل دائما بهذه الطريقة بعد إحرازه للأهداف.

وأضاف معلول: "أعتذر إذا حدث أي سوء فهم. لم تكن هناك سوء نية من جانبي، ولم أقصد استفزازهم".

وبلغ الأهلي نصف نهائي مونديال الأندية الجمعة عقب فوزه على الاتحاد 3-1 في الدور الثاني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وسط حضور جماهيري بلغ 56 ألف مشجع.وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

ويُعدّ هذا الفوز الأول للأهلي على الاتحاد ليفكّ عقدته أخيرا بعد أن تفوّق عليه الأخير في بطولة النخبة العربية 1995 بنتيجة 2-1 وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 3-2.

وسجّل أهداف النادي المصري، معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد، علما أن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلعب الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الإثنين، فيما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في المواجهة الأخرى من هذا الدور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز