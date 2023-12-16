منظمة الصحة العالمية تسلم إمدادات طبية إلى مستشفى الشفاء في غزة



قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.

وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية.

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