الملك يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين

الملك يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين
التاريخ
12/16/2023 7:25:53 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أعلن الديوان الملكي إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.
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