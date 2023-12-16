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الملك يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين

12/16/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬الغائب‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مساجد‭ ‬البحرين‭.‬

‏تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

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