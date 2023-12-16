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بنك الخليج الدولي يحتفل بالعيد الوطني الــ 52 للبحرين

12/16/2023 7:25:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بمقره‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وموظفيه‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬مواصلة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬التزامه‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطورها‭ ‬ودعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬جمال‭ ‬الكشي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭.‬،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬وإعجابه‭ ‬بالرؤية‭ ‬الفريدة‭ ‬والقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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