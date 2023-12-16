بنك الخليج الدولي يحتفل بالعيد الوطني الــ 52 للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل بنك الخليج الدولي بمقره الرئيس في المنامة بمشاركة جميع أعضاء الإدارة العليا في البنك وموظفيه بالعيد الوطني للبحرين، حيث يؤكد هذا الاحتفال مواصلة بنك الخليج الدولي التزامه تجاه مملكة البحرين وتطورها ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030.
وبهذه المناسبة، أعرب جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، عن خالص التهاني لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وإعجابه بالرؤية الفريدة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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