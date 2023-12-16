دراج: رابعة الجنوبية مقبلة على مشاريع تطويرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
قال عضو بلدي الجنوبية محمد دراج إن الدائرة الرابعة مقبلة على مشاريع تطويرية وأعمال الصيانة في مختلف المرافق العامة وإنه سيعمل جاهداً لمتابعة تلك المشاريع والأعمال التطويرية لتلبية احتياجات أهالي الدائرة والوقوف عند ملاحظاتهم ومقترحاتهم وترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف أن بعض الحدائق العامة بحاجة إلى تدخل لإجراء الصيانة عليها وتهيئتها بالشكل الملائم وبما لا يشكل خطرا محدقا على الأطفال والعائلات التي ترتادها وخاصة في المناسبات والإجازات وحتى في بعض الأيام العادية وعليه بعد تواصلنا مع المسؤولين ببلدية المنطقة الجنوبية ووزارة البلديات والزراعة لمسنا الجدية في التعامل والمهنية الكبيرة من خلال جدولة الزيارات الميدانية وكذلك متابعة الملاحظات.
وأوضح أن البلدية ووزارة البلديات بشكل عام تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية إلى أعلى مستويات الجودة وتضع صيانة المرافق العامة ضمن أولوياتها حيث تقوم بصورة مستمرة طوال العام بصيانة الحدائق والمرافق عامة مشيدا بجهود ومتابعة وزير شؤون البلديات والزراعة وائل بن مبارك ووكيل الوزارة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية التي تمت لصيانة وتطوير الحدائق في الدائرة الرابعة كما يشكر المهندسة دانة الدوسري على حرصها الملحوظ في التنسيق والتعاون الدائم مع أعضاء المجلس البلدي.
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