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دراج: رابعة الجنوبية مقبلة على مشاريع تطويرية

12/16/2023 7:25:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


قال‭ ‬عضو‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬إن‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬تطويرية‭ ‬وأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬وإنه‭ ‬سيعمل‭ ‬جاهداً‭ ‬لمتابعة‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬والأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬والوقوف‭ ‬عند‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬وترجمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬لإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬عليها‭ ‬وتهيئتها‭ ‬بالشكل‭ ‬الملائم‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬محدقا‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والعائلات‭ ‬التي‭ ‬ترتادها‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬والإجازات‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأيام‭ ‬العادية‭ ‬وعليه‭ ‬بعد‭ ‬تواصلنا‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬ببلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ووزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لمسنا‭ ‬الجدية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬والمهنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جدولة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬وكذلك‭ ‬متابعة‭ ‬الملاحظات‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬ووزارة‭ ‬البلديات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬وتضع‭ ‬صيانة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬بصيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬عامة‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬لصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬كما‭ ‬يشكر‭ ‬المهندسة‭ ‬دانة‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭.‬

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