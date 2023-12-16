مشروع تطوير شارع الفاتح نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن مشروع تطوير شارع الفاتح يمثل نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية بمحافظة العاصمة، وسيسهم في دعم النهضة العمرانية، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، حيث يربط المشروع بين عدد من المناطق الحيوية والاستثمارية في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن افتتاح المشروع في هذه الأيام بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، يؤكّد استمرار مسيرة الإنجاز الوطني وتقدمها نحو آفاق أكثر شمولاً وازدهاراً.
وثمن المحافظ تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة هذا المشروع الحيوي إيذاناً بافتتاحه رسمياً، وبما يؤكد استمرار التركيز على مشاريع البنى التحتية وفق أعلى المعايير باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
وأشاد محافظ العاصمة بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع خلال فترة وجيزة والعمل على مدار الساعة خلال الفترة الماضية ما أسهم في الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد وهذا ما يعكس الاحترافية في العمل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
كلمات دالة
MENAFN16122023000055011008ID1107608972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.