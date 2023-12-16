مشروع تطوير شارع الفاتح نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬يؤكّد‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الوطني‭ ‬وتقدمها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬وازدهاراً‭.‬

وثمن‭ ‬المحافظ‭ ‬تفضّل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بزيارة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬إيذاناً‭ ‬بافتتاحه‭ ‬رسمياً،‭ ‬وبما‭ ‬يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشاد‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭.‬

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