القائد العام يهنئ محمد بن خليفة بتخرّج نجله في أكاديمية ساندهيرست العسكرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك بمناسبة تخرج الشيخ خالد بن محمد بن خليفة آل خليفة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية دورة
CC 223.
وبارك القائد العام لقوة دفاع البحرين للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتخرج نجله الشيخ خالد بن محمد بن خليفة آل خليفة، ونيله جائزة الجدارة وحصوله على وسام أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، مؤكداً أن هذا التفوق الدراسي ما كان ليتحقق لولا الاجتهاد والمثابرة طيلة فترة تحصيله الدراسي، داعياً المولى العلي القدير أن يمد الشيخ خالد بن محمد بن خليفة آل خليفة بعونه وتوفيقه في كل ما يسند إليه من مهام وواجبات، وأن يكلل كافة جهوده وأعماله بالنجاح والسداد خدمةً لهذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كلمات دالة
MENAFN16122023000055011008ID1107608971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.