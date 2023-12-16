القائد العام يهنئ محمد بن خليفة بتخرّج نجله في أكاديمية ساندهيرست العسكرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CC

وبارك‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتخرج‭ ‬نجله‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونيله‭ ‬جائزة‭ ‬الجدارة‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفوق‭ ‬الدراسي‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والمثابرة‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬تحصيله‭ ‬الدراسي،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعونه‭ ‬وتوفيقه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وواجبات،‭ ‬وأن‭ ‬يكلل‭ ‬كافة‭ ‬جهوده‭ ‬وأعماله‭ ‬بالنجاح‭ ‬والسداد‭ ‬خدمةً‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

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