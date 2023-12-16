عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح،‭ ‬ودُمرت‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬والبنايات‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية،‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‭. ‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬‮«‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحربية‭ ‬منزلين‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬14‭ ‬مواطنا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح،‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قناصة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الرصاص‭ ‬عليه‭ ‬داخل‭ ‬منزله‮»‬‭. ‬

وأطلقت‭ ‬الزوارق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحربية‭ ‬نيران‭ ‬رشاشاتها‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬بحر‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬فيما‭ ‬تتعرض‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬للقصف‭ ‬المتواصل‭. ‬

وكشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لليوم‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لحصار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬والطعام،‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬القمع‭ ‬والتنكيل‭ ‬بحق‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬هناك،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬12‭ ‬طفلا‭ ‬محجوزين‭ ‬داخل‭ ‬الحاضنات‭ ‬فيه‭ ‬دون‭ ‬ماء‭ ‬ولا‭ ‬غذاء‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تواصل‭ ‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والإنترنت‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬استقبل‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬

وبحسب‭ ‬وفا‭ ‬‮«‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و700‭ ‬شهيد،‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬51‭ ‬ألفا،‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬مزدوج‮»‬‭ ‬على‭ ‬قوتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬مقاتلونا‭ ‬شرقي‭ ‬خانيونس‭ ‬فجروا‭ ‬عبوتين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬جنود‭ ‬وأوقعتهم‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬فجر‭ ‬المقاتلون‭ ‬عبوة‭ ‬ثالثة‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬قوة‭ ‬النجدة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬القوة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إيلون‭ ‬ليفي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تنتصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وانفجارات‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعتراضات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬القبة‭ ‬الحديدية‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬الصهيونية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

واضطرت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المنصرمين،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬لذلك‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬