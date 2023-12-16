Sunday, 17 December 2023 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه

12/16/2023 7:25:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح،‭ ‬ودُمرت‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬والبنايات‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية،‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‭. ‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬‮«‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحربية‭ ‬منزلين‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬14‭ ‬مواطنا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح،‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قناصة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الرصاص‭ ‬عليه‭ ‬داخل‭ ‬منزله‮»‬‭. ‬

وأطلقت‭ ‬الزوارق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحربية‭ ‬نيران‭ ‬رشاشاتها‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬بحر‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬فيما‭ ‬تتعرض‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬للقصف‭ ‬المتواصل‭. ‬

وكشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لليوم‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لحصار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬والطعام،‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬القمع‭ ‬والتنكيل‭ ‬بحق‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬هناك،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬12‭ ‬طفلا‭ ‬محجوزين‭ ‬داخل‭ ‬الحاضنات‭ ‬فيه‭ ‬دون‭ ‬ماء‭ ‬ولا‭ ‬غذاء‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تواصل‭ ‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والإنترنت‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬استقبل‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬

وبحسب‭ ‬وفا‭ ‬‮«‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و700‭ ‬شهيد،‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬51‭ ‬ألفا،‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬مزدوج‮»‬‭ ‬على‭ ‬قوتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬مقاتلونا‭ ‬شرقي‭ ‬خانيونس‭ ‬فجروا‭ ‬عبوتين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬جنود‭ ‬وأوقعتهم‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬فجر‭ ‬المقاتلون‭ ‬عبوة‭ ‬ثالثة‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬قوة‭ ‬النجدة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬القوة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إيلون‭ ‬ليفي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تنتصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وانفجارات‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعتراضات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬القبة‭ ‬الحديدية‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬الصهيونية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

واضطرت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المنصرمين،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬لذلك‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬

MENAFN16122023000055011008ID1107608970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث