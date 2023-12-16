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تـشيـيـع مـصـور ((الجزيرة)) سامر أبو دقة بـعـد استشهاده بقصف إسرائيلي على مدرسة بغزة

12/16/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬بتشييع‭ ‬مصور‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬سامر‭ ‬أبو‭ ‬دقة،‭ ‬غداة‭ ‬استشهاده‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفيون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأقام‭ ‬المشيّعون‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬أبو‭ ‬دقة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1978،‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬وسجّي‭ ‬الجثمان‭ ‬مكفّنا‭ ‬ووضعت‭ ‬عليه‭ ‬خوذته‭ ‬وسترته‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬والتي‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬صحافة‮»‬‭.

وكانت‭ ‬القناة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬استشهاد‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬اسرائيلي‭ ‬وإصابة‭ ‬زميله‭ ‬المراسل‭ ‬وائل‭ ‬الدحدوح‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬تغطيتهما‭ ‬سقوط‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬طال‭ ‬مدرسة‭ ‬وسط‭ ‬خانيونس‭. ‬

وقالت‭ ‬والدة‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬أم‭ ‬ماهر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬خطير‮»‬،‭ ‬متهمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬‮«‬خصوصا‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬مع‭ ‬الجزيرة‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬باكية‭ ‬‮«‬مات‭ ‬جائعا،‭ ‬ماتوا‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬شيء‭ ‬يأكلونه،‭ ‬جائعين‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬الصحفيين‭ ‬عمدا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬زعمه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتخذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬الممكنة‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والصحفيين‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المستمر،‭ ‬فإن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬نشطة‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬كامنة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القناة‭ ‬قد‭ ‬حمّلت‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬بعيد‭ ‬إعلان‭ ‬إصابته،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬عرقلت‭ ‬وصول‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‮»‬‭ ‬إليه‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدحدوح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬سامر‭ ‬جريمة‭ ‬محققة‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها،‭ ‬الاحتلال‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬صحافة،‭ ‬الاحتلال‭ ‬تعمّد‭ ‬استهدافنا،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬سوى‭ ‬طاقم‭ ‬الجزيرة‭ ‬ورجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬لكن‭ ‬سنواصل‭ ‬الرسالة‭ ‬الإعلامية‮»‬‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬شيّع‭ ‬مئات‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬زملائهم‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬استطلاع‭ ‬وسط‭ ‬خانيونس‭.

وكان‭ ‬الدحدوح‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬زوجته‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬نزحوا‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وحمّلت‭ ‬الشبكة‭ ‬القطرية‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مقتل‭ ‬مصوّرها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأدانت‭ ‬‮«‬الاستهداف‭ ‬الممنهج‭ ‬للعاملين‭ ‬مع‭ ‬الجزيرة‭ ‬وعائلاتهم‮»‬‭.

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬هو‭ ‬أب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أولاد‭ ‬وبنت،‭ ‬ومن‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬عبسان‭ ‬الكبيرة‭ ‬قرب‭ ‬خانيونس‭. ‬انضم‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2004‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬فيها‭ ‬مصورًا‭ ‬وفني‭ ‬مونتاج‭. ‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬الجزيرة‭ ‬محمد‭ ‬معوض‭ ‬الجمعة‭ ‬بأبو‭ ‬دقة‭. ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التزامه‭ ‬الثابت‭ ‬بالحقيقة‭ ‬وسرد‭ ‬القصة‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تمحى‭ ‬في‭ ‬فريقنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سامر‭ ‬الذي‭ ‬التقطت‭ ‬عدسته‭ ‬واقع‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بواقعيتها‭ ‬بدون‭ ‬إضافات،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬مهني‭ ‬ماهر،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬روحا‭ ‬شغوفة‭ ‬أدركت‭ ‬قوة‭ ‬القصة‭ ‬المرئية‮»‬‭.‬

وزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬يتيح‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬فلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬لكن‭ ‬الحافلة‭ ‬الطبية‭ ‬الصغيرة‭ ‬اختارت‭ ‬مسارا‭ ‬آخر،‭ ‬فتم‭ ‬منعها‭. ‬

وقتلت‭ ‬اسرائيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬صحفيا‭ ‬وعاملا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬بحسب‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭. ‬

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