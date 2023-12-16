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حماس تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين

12/16/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭/‬القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬المثلين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬في‭ ‬هجومه‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬توغله‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ومدى‭ ‬براعة‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أسلوب‭ ‬حرب‭ ‬العصابات‭ ‬وترسانتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭. ‬وكشف‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬وقائد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ومصدر‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تستخدم‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتستفيد‭ ‬من‭ ‬معرفتها‭ ‬بالتضاريس‭ ‬وشبكة‭ ‬الأنفاق‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتحويل‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬متاهة‭ ‬مميتة‭.‬

وتستخدم‭ ‬الحركة‭ ‬أسلحة‭ ‬مثل‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬المزودة‭ ‬بالقنابل‭ ‬اليدوية‭ ‬وأسلحة‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬بعبوات‭ ‬متفجرة‭ ‬مزدوجة‭ ‬تنفجر‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬في‭ ‬تتابع‭ ‬سريع‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الحملة‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬عندما‭ ‬توغلت‭ ‬الدبابات‭ ‬وجنود‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭. ‬وكان‭ ‬ربع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬أطقم‭ ‬الدبابات‭. ‬

ويقارن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬بنحو‭ ‬66‭ ‬جنديا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬توغلا‭ ‬بريا‭ ‬محدودا‭ ‬دام‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬حينها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬يعقوب‭ ‬عميدرور،‭ ‬وهو‭ ‬جنرال‭ ‬إسرائيلي‭ ‬متقاعد‭ ‬ومستشار‭ ‬سابق‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬ويعمل‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬اليهودي‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنة‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بعام‭ ‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬عمليات‭ ‬قواتنا‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا‭ ‬داخل‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يجد‭ ‬بعد‭ ‬حلا‭ ‬جيدا‭ ‬للأنفاق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شبكة‭ ‬توسعت‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬وبدأ‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعدما‭ ‬توغل‭ ‬مسلحون‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رهينة‭ ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستشن‭ ‬حربا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬النصر‭ ‬المبين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬أشهرا‭ ‬قبل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬أوفير‭ ‬فولك،‭ ‬مستشار‭ ‬نتنياهو‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬تحديا‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬‮«‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ومضى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬علينا‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬إضافي‭ ‬لإكمال‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬

نشرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلين‭ ‬يحملون‭ ‬كاميرات‭ ‬ويتحركون‭ ‬وسط‭ ‬المباني‭ ‬لإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬محمولة‭ ‬على‭ ‬الكتف‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭. ‬ونُشر‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المقاطع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬ذكر‭ ‬الجانبان‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭. ‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬بتاريخ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬تظهر‭ ‬كاميرا‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬المنظار‭ ‬لمسح‭ ‬معسكر‭ ‬إسرائيلي‭ ‬تستريح‭ ‬فيه‭ ‬القوات‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬تعرض‭ ‬لاحقا‭ ‬لتفجير‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المقطعين‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬تحدث‭ ‬لرويترز‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬المقاتلين‭ ‬يقتربون‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬لنصب‭ ‬كمائن‭ ‬‮«‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرتهم‭ ‬بالميدان‭ ‬والأرض‭ ‬التي‭ ‬يعرفونها‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬أحد‭ ‬غيرهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فجوة‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬نملكه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬قوة‭ ‬وبين‭ ‬ترسانتهم،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نضحك‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مقاتليها‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ورفضت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬إسرائيل‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬يضم‭ ‬مدنيين‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدثون‭ ‬باسم‭ ‬حماس‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬إن‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬مزايا‭ ‬الطرف‭ ‬المدافع‮»‬،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭. ‬وطلب‭ ‬القائد‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتياط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭. ‬

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