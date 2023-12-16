رئيس الموساد يلتقي رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في أوسلو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوسلو/ تل أبيب - (د ب ا): التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي أمس رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة النرويجية أوسلو وسط جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، ونقله موقع صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية على الإنترنت أمس، التقى بارنيا أيضا مسؤولين مصريين.
وقال مصدران أمنيان مصريان أمس إن المسؤولين الإسرائيليين يبدون خلال اتصالاتهم مع الوسطاء أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال المصدران المصريان، إن المسؤولين الإسرائيليين غيّروا رأيهم على ما يبدو بشأن بعض النقاط التي رفضوها في السابق، لكنهما لم يخوضا في مزيد من التفاصيل.
وعندما سئل مسؤول من حماس في وقت سابق عما إذا كان هناك مسعى لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالرهائن، قال لرويترز إنه لا يوجد جديد يمكن ذكره.
وأفرجت حماس خلال هدنة امتدت أسبوعا في أواخر نوفمبر عن أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم في غزة مقابل الإفراج عن 240 امرأة وقاصرا.
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