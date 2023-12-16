رئيس الموساد يلتقي رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في أوسلو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوسلو‭/ ‬تل‭ ‬أبيب‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬ا‭): ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الموساد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النرويجية‭ ‬أوسلو‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬ووفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال،‭ ‬ونقله‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬يديعوت‭ ‬احرونوت‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس،‭ ‬التقى‭ ‬بارنيا‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤولين‭ ‬مصريين‭.

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وقال‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يبدون‭ ‬خلال‭ ‬اتصالاتهم‭ ‬مع‭ ‬الوسطاء‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬المصدران‭ ‬المصريان،‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬غيّروا‭ ‬رأيهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬رفضوها‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬لكنهما‭ ‬لم‭ ‬يخوضا‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مسعى‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرهائن،‭ ‬قال‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬جديد‭ ‬يمكن‭ ‬ذكره‭.‬

وأفرجت‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬امتدت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل‭ ‬وأجنبي‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬امرأة‭ ‬وقاصرا‭.‬