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فتية فلسطينيون أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل لكن إسرائيل حرمتهم مقاعدهم الدراسية

12/16/2023 7:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ظنّ‭ ‬الفتى‭ ‬محمد‭ ‬السلايمة‭ ‬أن‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضمن‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬سيكون‭ ‬نهاية‭ ‬أزمته،‭ ‬لكنه‭ ‬صدم‭ ‬بقرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منع‭ ‬الأسرى‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭. ‬

ويقول‭ ‬السلايمة‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬بينما‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬باب‭ ‬مدرسته‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬رأس‭ ‬العامود‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭: ‬‮«‬حلم‭ ‬من‭ ‬أحلامي‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬ويفتح‭ ‬هذا‭ ‬الباب‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬المنصرم‭ ‬أبرمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬استمر‭ ‬سبعة‭ ‬أيام،‭ ‬أفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬أسيرا‭ ‬بينهم‭ ‬77‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬

وبالمقابل‭ ‬أفرجت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬105‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أخذتهم‭ ‬إبان‭ ‬هجومها‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

واعتقل‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبناء‭ ‬عمومته‭ ‬معتز‭ ‬والشقيقان‭ ‬أحمد‭ ‬وأيهم‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬إلقاء‭ ‬الحجارة‭ ‬على‭ ‬مستوطنة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬راس‭ ‬العامود‭ ‬حيث‭ ‬يقطنون‭. ‬

أفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬بشرط‭ ‬الحبس‭ ‬المنزلي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬عودة‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬ومعتز‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬المحاكمة‭. ‬

أما‭ ‬أيهم‭ (‬13‭ ‬عاما‭) ‬فهو‭ ‬رهن‭ ‬الحبس‭ ‬المنزلي‭. ‬

وقضى‭ ‬الثلاثة‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬الدامون‭ (‬شمال‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشملهم‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‭. ‬

ويقول‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أصغر‭ ‬الأسرى‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬ضمن‭ ‬الصفقة‭: ‬‮«‬أين‭ ‬سأذهب،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان،‭ ‬سأبقى‭ ‬في‭ ‬المنزل‭.. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬العمل‭. ‬عمري‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬معتز‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬فيخشى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أخسر‭ ‬تعليمي،‭ ‬إذا‭ ‬بقي‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬سأضطر‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬أشد‭ ‬قسوة‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتخرج‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭. ‬ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الله‭ ‬أعلم‭ ‬متى‭ ‬نعود،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أحقق‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬نفسي،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬جالسا،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لي‭ ‬عملي‭ ‬الخاص‮»‬‭. ‬

ويشمل‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬طالبا‭ ‬ممن‭ ‬أفرج‭ ‬عنهم،‭ ‬معظمهم‭ ‬يرتادون‭ ‬مدارس‭ ‬حكومية،‭ ‬أما‭ ‬البقية‭ ‬فيتلقون‭ ‬تعليمهم‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬تابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعددها‭ ‬قليل‭ ‬وإما‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬خاصة‭. ‬

وتؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬صادر‭ ‬‮«‬عن‭ ‬الوزير‭ ‬يوآف‭ ‬كيش‭ ‬تحديدا‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يدرس‭ ‬الطلاب‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬التعليم‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬2024‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوزارة‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬وضعهم‭ ‬بعد‭ ‬العطلة،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تقييم‭ ‬فردي‭ ‬للتعديلات‭ ‬الضرورية‭ ‬للطلاب‭ ‬والموضوع‭ ‬سيفحص‭ ‬بطريقة‭ ‬مهنية‭ ‬وشاملة‮»‬‭. ‬

وتماهى‭ ‬رد‭ ‬بلدية‭ ‬القدس‭ ‬مع‭ ‬رد‭ ‬الوزارة‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تنفذ‭ ‬‮«‬قرارات‮»‬‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وبحسب‭ ‬الرد‭ ‬ستعمل‭ ‬الجهتان‭ ‬على‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬وفحص‭ ‬المعايير‭ ‬التربوية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬وبناء‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬فردية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬تكرار‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬

واستدعت‭ ‬البلدية‭ ‬نايف‭ ‬السلايمة‭ ‬والد‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬محاميا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لجلسة‭ ‬تشاورية‭. ‬

ويقول‭ ‬نايف‭ ‬إن‭ ‬البلدية‭ ‬‮«‬اقترحت‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أخرى‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬غامضة‮»‬‭. ‬ويؤكد‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬بصحبة‭ ‬الطلاب‭ ‬الثلاثة‭: ‬‮«‬رفضنا‭ ‬النقل‭ ‬لأن‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬واعتاد‭ ‬عليها،‭ ‬يعرف‭ ‬الكل‭ ‬والكل‭ ‬يعرفه‮»‬‭. ‬

ويرى‭ ‬الأب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتمر‭ ‬الكوفية‭ ‬الفلسطينية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ساريا‭.. ‬فسنرى‭ ‬الشباب‭ ‬مشردين‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬مستقبل،‭ ‬يحطمون‭ ‬أفكارهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬شعبا‭ ‬متخلفا‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬الإشكالية‭: ‬‮«‬سنناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استرجاع‭ ‬أولادنا‭ ‬لمقاعدهم‭ ‬الدراسية‮»‬‭. ‬

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