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عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح امتداد لمسيرة الكويت الإنسانية

12/16/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لأن‭ ‬الدور‭ ‬الإنساني‭ ‬المتميز‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬يشكل‭ ‬نهجا‭ ‬وسلوكا‭ ‬سياسيين،‭ ‬فقد‭ ‬واصلت‭ ‬الكويت‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬لإكمال‭ ‬المسيرة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المواقف‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قضايا‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لأمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل‭ ‬مقتفية‭ ‬الأثر‭ ‬الذي‭ ‬سارت‭ ‬عليه‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬جانبها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأمير‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬قائد‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬فواصل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬ممارسة‭ ‬الدور‭ ‬الإنساني‭ ‬بمواقف‭ ‬متميزة‭ ‬وعطاءات‭ ‬كريمة‭ ‬تجلت‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬ويلات‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات،‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وفلسطين‭ ‬وسورية،‭ ‬فسارت‭ ‬حملات‭ ‬الإغاثة‭ ‬العاجلة‭ ‬لتلك‭ ‬الشعوب،‭ ‬وحافظت‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬الفاعل‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وقدمت‭ ‬الدعم‭ ‬السخي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬لمساندة‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تلك‭ ‬الجائحة‭ ‬العالمية‭. ‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬العالم‭ ‬للكويت‭ ‬لتكون‭ ‬مركزا‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬يحمّل‭ ‬الدولة‭ ‬والحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ثقيلة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬وذاك‭ ‬الانطباع‭ ‬العالمي‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬حاضنة‭ ‬للإنسانية‭ ‬وراعية‭ ‬لكل‭ ‬عمل‭ ‬إنساني‭ ‬يخدم‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬ضرورة‭ ‬إظهار‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬لإنسانيته‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الكويت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بما‭ ‬يسمو‭ ‬بأصالة‭ ‬ذلك‭ ‬الشعب‭ ‬المعطاء‭ ‬وبسمعة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬الذي‭ ‬سيبقى‭ ‬قلب‭ ‬العالم‭ ‬النابض‭ ‬بالخير‭ ‬والسلام‭ ‬ودعم‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭. ‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬مرض‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد،‭ ‬كُلف‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأمير‭ ‬بتولي‭ ‬بعض‭ ‬المسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تفويضها‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬كانت‭ ‬ساعة‭ ‬الرحيل،‭ ‬فتولى‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬مسند‭ ‬الإمارة‭. ‬

وكان‭ ‬للشباب‭ ‬والمرأة‭ ‬النصيب‭ ‬الأوفر‭ ‬في‭ ‬توجيهات‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل،‭ ‬فالشباب‭ ‬هم‭ ‬عماد‭ ‬المستقبل‭ ‬وبناة‭ ‬النهضة‭ ‬والحضارة،‭ ‬والمرأة‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتمكينها‭ ‬ضمانة‭ ‬لاستمرار‭ ‬دورها‭ ‬النهضوي‭ ‬والتنموي‭. ‬واستمراراً‭ ‬لمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬أُجريت‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬نتيجة‭ ‬انتشار‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭. ‬وأخذ‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الجائحة،‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬سموه،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بتسخير‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬المستجدة،‭ ‬فكانت‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬المستوردة‭ ‬للقاحات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وما‭ ‬ذاك‭ ‬إلا‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطعيم‭ ‬الشعب‭ ‬وتحقيق‭ ‬المناعة‭ ‬المجتمعية‭. ‬

ودولياً،‭ ‬التزمت‭ ‬الكويت‭ ‬النهج‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬اختطه‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬استمرت‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البعد،‭ ‬إذ‭ ‬تبرعت‭ ‬بأجهزة‭ ‬تنفس‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومنها‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية،‭ ‬كما‭ ‬أرسلت‭ ‬فرق‭ ‬إطفاء‭ ‬بمعداتها‭ ‬الكاملة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬واليونان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬استحسان‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭. ‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬دشن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬خلال‭ ‬احتفالٍ‭ ‬رعاه‭ ‬لشركة‭ ‬البترول‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مصفاة‭ ‬ميناء‭ ‬عبدالله،‭ ‬التشغيل‭ ‬الكامل‭ ‬لمشروع‭ ‬الوقود‭ ‬البيئي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بالكويت،‭ ‬وبارك‭ ‬سموه‭ ‬للمواطنين‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬التي‭ ‬منَّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬عليهم‭ ‬بها،‭ ‬داعياً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تدوم‭ ‬للكويتيين‭ ‬إلى‭ ‬أبد‭ ‬الأبدين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬صفحة‭ ‬ناصعة‭ ‬ضمن‭ ‬السجل‭ ‬الحافل‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬العفو‭ ‬والتسامح‭ ‬والتسامي‭ ‬فوق‭ ‬أخطاء‭ ‬بعض‭ ‬أبنائه‭ ‬المواطنين،‭ ‬أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬توجيهاته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬صدرت‭ ‬بحقهم‭ ‬أحكام‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬المقيدة‭ ‬للحرية‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬تقدره‭ ‬الإرادة‭ ‬الأميرية‭ ‬السامية‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬أبوية‭ ‬حكيمة‭. ‬

وقدم‭ ‬المجلس‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة‭ ‬الأميرية‭ ‬ترسيخ‭ ‬لما‭ ‬جُبل‭ ‬عليه‭ ‬حكام‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتسامي‭. ‬وكان،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬قد‭ ‬كلّف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬رؤساء‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬باقتراح‭ ‬ضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭ ‬المحكومين‭ ‬بقضايا‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬ماضية‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستصدار‭ ‬مرسومه،‭ ‬وعقدت‭ ‬لجنة‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬العفو‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بيان‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفعت‭ ‬بعدها‭ ‬تقريرها‭ ‬لسموه‭ ‬تضمن‭ ‬اقتراح‭ ‬ضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭ ‬المحكومين‭ ‬بقضايا‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬ماضية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬العفو‭ ‬عنهم،‭ ‬وقد‭ ‬توجت‭ ‬هذه‭ ‬المساعي‭ ‬باعتماد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مراسيم‭ ‬العفو‭ ‬الأميري‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭.‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عدة‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬السياج‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬الكويت‭ ‬والكويتيين‭ ‬والحصن‭ ‬لمجابهة‭ ‬الشدائد‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشديده‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬ودفع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

وفي‭ ‬تكريم‭ ‬مستحق‭ ‬للشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬منحه‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬القائد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أعلى‭ ‬وأرفع‭ ‬أوسمته‭ ‬التكريمية‭ ‬والتقديرية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لقادة‭ ‬الدول،‭ ‬تقديراً‭ ‬واعتزازاً‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬جليلة‭ ‬ومقدرة‭ ‬للكويت‭ ‬والأمة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي‭ ‬والدولي‭. ‬

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