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الشيخ نواف الأحمد.. ومسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الكويت

12/16/2023 7:25:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬حياة‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والتضحيات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬البلاد‭ ‬وعزتها‭ ‬وازدهارها‭. ‬وبعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مشرفة‭ ‬وتاريخ‭ ‬مجيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬ومحطات‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الرسمية‭ ‬انتقل‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬مسطرا‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬مواقف‭ ‬وطنية‭ ‬ستبقى‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬رؤيته‭ ‬السديدة‭ ‬وحكمته‭ ‬البالغة‭.‬

وبوفاة‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬فقدت‭ ‬الكويت‭ ‬أحد‭ ‬رجالاتها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬تاريخها‭ ‬وبناء‭ ‬مجدها‭ ‬وإعلاء‭ ‬رايتها‭ ‬وقادوا‭ ‬سفينتها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الجسيمة‭ ‬إلى‭ ‬شواطئ‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭.‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬خلفا‭ ‬لأخيه‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ليصبح‭ ‬الحاكم‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬للبلاد‭ ‬وفقا‭ ‬للدستور‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬توارث‭ ‬الإمارة‭.‬

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬اجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ونادى‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أميرا‭ ‬للبلاد‭ ‬باعتباره‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬ووفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬والمادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬1964‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أحكام‭ ‬توارث‭ ‬الإمارة‭ ‬بما‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬وعفة‭ ‬وإخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬رفعة‭ ‬الكويت‭ ‬ومصلحتها‭ ‬وأمنها‭ ‬وازدهارها‭.‬

وتوج‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬أميرا‭ ‬للبلاد‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬عدة‭ ‬خدم‭ ‬خلالها‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أمرائها‭ ‬ونال‭ ‬تزكيتهم‭ ‬وثقتهم‭ ‬جميعا‭ ‬بدأها‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬حولي‭ ‬ثم‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية‭ ‬ثم‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع‭ ‬فوزيرا‭ ‬للشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬ثم‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬فنائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيرا‭ ‬للداخلية‭. ‬

وكانت‭ ‬محطة‭ ‬سموه‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬توليه‭ ‬مسند‭ ‬الإمارة‭ ‬هي‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬وفقا‭ ‬للأمر‭ ‬الأميري‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بتزكية‭ ‬سموه‭ ‬لولاية‭ ‬العهد‭ ‬لما‭ ‬عهد‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬صلاح‭ ‬وجدارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬تؤهله‭ ‬لتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬واستمر‭ ‬فيه‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬سندا‭ ‬أمينا‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬ومشاركا‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬البلاد‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرارها‭.‬

وفي‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أدى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أميرا‭ ‬للبلاد‭ ‬أمام‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬60‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الأمير‭ ‬قبل‭ ‬ممارسة‭ ‬صلاحياته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬اليمين‭ ‬الآتية‭: ‬‮«‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم‭ ‬أن‭ ‬أحترم‭ ‬الدستور‭ ‬وقوانين‭ ‬الدولة‭ ‬وأذود‭ ‬عن‭ ‬حريات‭ ‬الشعب‭ ‬ومصالحه‭ ‬وأمواله‭ ‬وأصون‭ ‬استقلال‭ ‬الوطن‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬ولد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1937‭ ‬وكان‭ ‬الابن‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬الذكور‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬العاشر‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1921‭ ‬و1950‭ ‬وكان‭ ‬القدوة‭ ‬لأبنائه‭ ‬وللحكام‭ ‬الذين‭ ‬أتوا‭ ‬بعده‭. ‬

وكان‭ ‬لسموه‭ ‬منذ‭ ‬استقلال‭ ‬البلاد‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬ففي‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬عينه‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬محافظا‭ ‬لحولي‭ ‬وظل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬مارس‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬عين‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬يناير‭ ‬1988‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭.‬

وبعد‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬الغاشم‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬تولى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬1991‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنصب‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬1992‭.‬

وفي‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬1994‭ ‬تولى‭ ‬سموه‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬واستمر‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬2003‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ثم‭ ‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬أميري‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬بتعيين‭ ‬سموه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬نائبا‭ ‬أول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيرا‭ ‬للداخلية‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬حتى‭ ‬تعيينه‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وخلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬إكمالا‭ ‬لمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والعطاء‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬أسلافه‭ ‬الكرام‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬خططا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬إدارتها‭ ‬تعتمد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬الحاضر‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬تواكب‭ ‬فيه‭ ‬مستجدات‭ ‬العصر‭ ‬وتطوراته‭ ‬وتتبوأ‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬عربيا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وعالميا‭. ‬ولطالما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عدة‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬السياج‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬الكويت‭ ‬والكويتيين‭ ‬والحصن‭ ‬لمجابهة‭ ‬الشدائد‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وضرورة‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬ودفع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬يتميز‭ ‬بالحرص‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بالدستور‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرائدة‭ ‬وترسيخ‭ ‬الفضائل‭ ‬والقيم‭ ‬الحميدة‭ ‬ويؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬وحدة‭ ‬وتكاتف‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬أبنائها‭ ‬وأن‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها‭ ‬مرهون‭ ‬بتآزرهم‭ ‬وتلاحمهم‭ ‬ووحدتهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭. ‬وشغلت‭ ‬القضايا‭ ‬المحلية‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر‭ ‬لدى‭ ‬سموه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬عرف‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الوطن‭ ‬وأمور‭ ‬المواطنين‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلطات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية‭.‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬يزود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وتحفيز‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتنوعة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬تنافسية‭ ‬ورعاية‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬بأفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬ودعم‭ ‬قطاعات‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والإسكان‭.‬

واستمر‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬سارت‭ ‬عليه‭ ‬الكويت‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬أشقائها‭ ‬العرب‭ ‬فكان‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬معهم‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى‭.‬

وسار‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬عهدته‭ ‬الكويت‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭ ‬والتمسك‭ ‬بالشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬وحل‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والطرق‭ ‬السلمية‭.‬

لقد‭ ‬رحل‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬بجسده‭ ‬لكن‭ ‬إنجازاته‭ ‬البارزة‭ ‬ستظل‭ ‬مدونة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكويت‭ ‬وستبقى‭ ‬عطاءاته‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬وإسهاماته‭ ‬ومبادراته‭ ‬منارة‭ ‬للأجيال‭ ‬تستهدي‭ ‬بها‭ ‬لتكمل‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬أسلافه‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الكويت‭ ‬ورفعتها‭ ‬وازدهارها‭.‬

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