كولر: جاهزون لمواجهة فلومينينسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): عبّر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء يوم الجمعة والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أمس إن فريقه «قدم مباراة كبيرة أمام منافس مميز، وقد أقيمت المباراة على ملعب جيد، والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة».
وتابع: «في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه النتيجة».
وأوضح أن فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في نصف نهائي البطولة.
وأضاف كولر «لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء».
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