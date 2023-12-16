كولر: جاهزون لمواجهة فلومينينسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عبّر‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬ ‏ هدف‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬والتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬ ‏

وقال‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للمركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لناديه‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬مميز،‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جيد،‭ ‬والأجواء‭ ‬ساعدتنا‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‮»‬‭.‬ ‏

وتابع‭: ‬‮«‬في‭ ‬الأهلي‭ ‬نلعب‭ ‬دائمًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز،‭ ‬واللاعبون‭ ‬قدموا‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يكون،‭ ‬واستحقوا‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬ ‏ النتيجة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬ومميز،‭ ‬وأن‭ ‬الأهلي‭ ‬سوف‭ ‬يستعد‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للمباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ ‏ نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭.‬ ‏

وأضاف‭ ‬كولر‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬ظروفها‭ ‬وفقًا‭ ‬لمستوى‭ ‬المنافس،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬معها،‭ ‬واليوم‭ ‬لعبنا‭ ‬جيدًا‭ ‬وسجلنا‭ ‬أهدافًا‭ ‬وكل‭ ‬لاعب‭ ‬قدم‭ ‬ ‏ مستوى‭ ‬مميزًا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‮»‬‭.‬



