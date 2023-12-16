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الشناوي: هدفنا الوصول إلى النهائي

12/16/2023 7:25:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬أغلق‭ ‬صفحة‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬3‭/‬1‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬الشناوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬أغلق‭ ‬صفحة‭ ‬مباراة‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬وبدأ‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتركيز‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الأهلي‭ ‬فريق‭ ‬جماعي،‭ ‬وكل‭ ‬ لاعب‭ ‬يجتهد‭ ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وهو‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التصدي‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس،‭ ‬ كما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وكذلك‭ ‬التصدي‭ ‬لركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬قبلها،‭ ‬ أصبح‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأنه‭ ‬اعتاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كامل‭ ‬تركيزه‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬ومن‭ ‬حق‭ ‬جمهور‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬لاعبيه‭ ‬ويدعمهم‭ ‬بطريقته،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬ إلى‭ ‬تناول‭ ‬الإعلام‭ ‬للمباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬تركيزهم‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬والمباريات‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬نهتم‭ ‬بشيء‭ ‬إلا‭ ‬إسعاد‭ ‬ جماهيرنا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ودائما‭ ‬هدفه‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬ويعمل‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬ إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يمثل‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وليس‭ ‬النادي‭ ‬فقط‭.‬

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