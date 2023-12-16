الشناوي: هدفنا الوصول إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3/1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة.
وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس السبت إن الأهلي «أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ من اليوم الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي».
وأضاف: «الأهلي فريق جماعي، وكل لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير».
وأوضح أن التصدي لركلة جزاء في مباراة الأمس، كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لركلتي جزاء في البطولة التي قبلها، أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.
وأكد: «التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، والأمر نفسه بالنسبة إلى تناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد جماهيرنا».
وشدد على أن الأهلي هو رقم «1» في إفريقيا، ودائما هدفه تحقيق الانتصارات ويعمل خلال كأس العالم للأندية من أجل الوصول إلى النهائي، مشيرا إلى أن الأهلي يمثل مصر في البطولة وليس النادي فقط.
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