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رياضي أوكراني يدين قرار ((الأولمبية)) بشأن الرياضيين الروس

12/16/2023 7:25:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزج‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أدان‭ ‬متسابق‭ ‬الزلاجات‭ ‬الصدرية‭ ‬الأوكراني‭ ‬فلاديسلاف‭ ‬هيراسكيفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬وعليها‭ ‬عبارة‭ : ‬‮«‬لا‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بالسماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬هيراسكيفيتش،‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬زود‭ ‬دويتشه‭ ‬تسايتونج‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬حد‭ ‬علمي،‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬بخصوص‭ ‬600‭ ‬رياضي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس،‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بعض‭ ‬الأدلة‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬حينما‭ ‬ظهر‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬حربية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لوزينكي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬سمحنا‭ ‬لروسيا‭ ‬بإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬الرياضيين‭ ‬لدعايتها،‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيين‭ ‬بالدعاية‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬سيذهبون‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الحرب‭ ‬وسيموت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الجبهتين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬هيراسكيفيتش‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منع‭ ‬ذلك‭ ‬وإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬منافسة،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أعنيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفاعي‭ ‬عن‭ ‬القيم،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قررت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬وكأفراد‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬محددة‭ ‬ومنها‭ ‬عدم‭ ‬دعم‭ ‬الحرب‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬صلات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قوات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتأهل‭ ‬ستة‭ ‬رياضيين‭ ‬روس‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬بيلاروس‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وفقا‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬هيراسكيفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للتزلج‭ ‬الصدري‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعي‭ ‬في‭ ‬إنسبروك‭ ‬النمساوية،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬رياضيين‭ ‬روس‭ ‬نشروا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالحرب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأدلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لديها‭ ‬أمور‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭.‬

وكان‭ ‬هيراسكيفيتش‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬لافتة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬الختام،‭ ‬وقد‭ ‬وصفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬تصرفه‭ ‬بأنه‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

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