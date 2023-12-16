ويمبانياما يُنهي سلسلة خسائر سان أنتونيو أمام ليكرز ليبرون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬الواعد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬سلسلة‭ ‬أسوأ‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الأوّل‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬129‭-‬115،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الظاهرتين‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬وليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬اللذين‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬

ويدين‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬متذيل‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬بفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬ديفن‭ ‬فاسل‭ (‬36‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬كلدون‭ ‬جونسون‭ (‬17‭)‬،‭ ‬زاك‭ ‬كولينز‭ (‬16‭) ‬وويمبانياما‭ (‬13‭ ‬و15‭ ‬متابعة‭).‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬النقاط‭ ‬الـ23‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬الـ14‭ ‬التي‭ ‬سجّلها‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬39‭ ‬عاماً‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬كافيةً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬ليخسر‭ ‬ليكرز‭ ‬للمرة‭ ‬الـ11‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتفوّق‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬لكن‭ ‬ليكرز‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ (‬40-27‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬المضيف‭ ‬تفوّقه‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الأخيرين‭.‬

وسحب‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬ليتمكّن‭ ‬اللاعبون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭.‬

وهذا‭ ‬أوّل‭ ‬انتصار‭ ‬لسبيرز‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬132‭-‬121‭.‬

وقال‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬لزميله‭ ‬فاسل‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أُدمن‭ ‬عليه،‭ ‬الفوز،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أحبّه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سجّل‭ ‬كل‭ ‬الكرات‭ ‬وحافظ‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬جيمس‭ ‬أن‭ ‬الغيابات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬كانت‭ ‬ثقيلة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭. ‬وكرّر‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬ويمبانياما‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬معه‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬موهبة‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬





سلتيكس‭ ‬يواصل‭ ‬تألّقه

وحافظ‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬على‭ ‬سجّله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬128‭-‬111،‭ ‬بفضل‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاثين‭ ‬التي‭ ‬سجّلها‭ ‬نجمه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لمتصدّر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقيّة،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬ليتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

ولعب‭ ‬أيضاً‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الموزّع‭ ‬بايتون‭ ‬بريتشارد‭ (‬21‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ (‬19‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬وجايلن‭ ‬براون‭ (‬18‭) ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬كان‭ ‬جايلن‭ ‬ساغز‭ ‬أفضل‭ ‬مُسجّل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الضيوف‭ (‬19‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ (‬17‭) ‬وكول‭ ‬أنتوني‭ (‬17‭). ‬

واقترب‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬124‭-‬92‭.‬

ووصل‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الـ17‭ ‬متعادلاً‭ ‬بعدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬خسارات‭ ‬لكليهما‭.‬

وتقدّم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬حتّى‭ ‬نهايتها،‭ ‬وتألّق‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة،‭ ‬كما‭ ‬ساعده‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ (‬19‭) ‬وماركوس‭ ‬موريس‭ (‬15‭) ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬





برونسون‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الثلاثية‭ ‬الـ500

وسجّل‭ ‬لاعب‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬جايلن‭ ‬برونسون‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ثلاثيات‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬500‭ ‬ثلاثيّة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬139‭-‬122‭.‬

وكان‭ ‬برونسون‭ ‬مثالياً‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و5‭ ‬متابعات،‭ ‬ليوقع‭ ‬بمضيفه‭ ‬خسارة‭ ‬أليمة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وزادت‭ ‬إصابة‭ ‬برادلي‭ ‬بيل‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بـ13‭ ‬مباراة‭ ‬ويحتل‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربيّة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقّق‭ ‬الضيوف‭ ‬فوزهم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقيّة‭.‬

وخسر‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬104‭-‬125،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬38‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬23‭ ‬لسكوتي‭ ‬بارنز‭ ‬لدى‭ ‬الخاسر‭.‬