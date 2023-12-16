السوبر حبيب صباح يهدي البحرين ذهبية سنوكر العرب في يوم العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أهدى لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر السوبر حبيب صباح الميدالية الذهبية الأولى لمملكة البحرين في البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي يستضيفها الاتحاد الأردني للبليارد والسنوكر، المقامة في فندق ومركز المؤتمرات لاندمارك بالعاصمة الأردنية عمّان، وحتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الإماراتي محمد شهاب بستة أشواط مقابل أربعة في مسابقة 6 كرات، ليهدي السوبر الذهبية الأولى في ذكرى العيد الوطني.
وشهد الكلاكيت المكرر من بطولة العالم للسنوكر الأخيرة تفوق السوبر حبيب صباح في أغلب فترات النهائي، فبعد البداية الجيدة من الإماراتي محمد شهاب التقدم بشوطين دون مقابل، عاد حبيب وأحرز ثلاثة أشواط متتالية قلب بها النتيجة وتقدم بفارق شوط واحد، في أشواط حبست الأنفاس وأظهر فيها البطل العالمي حبيب صباح إمكانياته المعروفة أمام منافس قوي.
واتسمت الأوقات الحساسة من الأشواط باللعب المحتفظ بحثاً عن الأخطاء من جانب كل لاعب، وهو ما تفوق فيه حبيب في أكثر من مناسبة بخبرته الكبيرة وإمكانياته التي أسهمت في تحقيق تفوق ملحوظ على محمد شهاب، وهو ما انعكس على الحالة المعنوية لحبيب الذي قدم أفضل مبارياته في البطولة.
ولأن المنافس يعد أحد المرشحين الرئيسيين للمنافسة على الذهب، فقد نجح الإماراتي شهاب في العودة إلى المباراة بتقليص الفارق إلى شوط واحد فقط بعد أن كان حبيب متقدماً بفارق شوطين، لتعود المباراة للانطلاق من جديد، وبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة، بعد أن عادل محمد شهاب النتيجة بأربعة أشواط لكل لاعب، ليعود البطل البحريني حبيب صباح في الظهور والبروز مرة أخرى وينجح في التقدم قبل أن يحسم المباراة لمصلحته في الشوط العاشر من المباراة، وبنتيجة 6/4.
وكان مشوار السوبر في البطولة قد مرّ بعديد من المراحل المهمة، فبعد الانتصار على اللاعب العراقي هشام فلاح في الدور الأول يوم أمس الأول، خاض حبيب مباراة الدور ربع النهائي أمام اللاعب العراقي عمر محمد وتمكن من الانتصار بنتيجة 5/3، قبل أن يواجه اللاعب الأردني خالد ذيابات في الدور نصف النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 5/2، وصولاً إلى الفوز في النهائي على الإماراتي محمد شهاب بنتيجة 6/4.
رئيس الاتحاد يصل إلى الأردن ويؤازر اللاعبين
وصل يوم أمس السبت رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك للوقوف خلف لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للبليارد والسنوكر المشاركين في البطولة العربية المقامة حالياً، وكان في استقباله أمين السر العام للاتحاد إحسان حاجي ومدير المنتخب حسين بوبشيت.
وحرص رئيس الاتحاد على الالتقاء باللاعبين واللاعبات منذ وصوله، حيث تواجد طيلة فترة المنافسات في موقع البطولة، وشجع اللاعبين واللاعبات في مختلف المباريات، وذلك حرصاً منه على تشجيع أعضاء المنتخب الوطني وحثهم على تقديم أفضل المستويات وحصد أفضل النتائج لرفع علم البحرين عالياً في هذا المحفل القاري.
تزامناً مع ذكرى العيد الوطني
البصري يهدي ذهبية العرب إلى القيادة الرشيدة
أهدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري ذهبية مسابقة سنوكر 6 كرات التي أحرزها البطل البحريني السوبر حبيب صباح، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، معتبرًا أن وجود رياضيي المملكة على منصات التتويج ثمرة دعم القيادة للأندية والاتحادات الرياضية.
مؤكداً أن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أتى بثماره في الانجازات العديدة التي حققها أبطال البحرين.
وقال البصري: «تزامناً مع ذكرى العيد الوطني نهدي مملكتنا الغالية الميدالية الذهبية الأولى في بطولة العرب للسنوكر والبليارد، التي جاءت على يد البطل العالمي حبيب صباح، وهو استمرار للنجاحات والانجازات الكبيرة لرياضة السنوكر بصورة عامة ولحبيب صباح بصورة خاصة، وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من خلال الفوز بالألقاب».
وتابع رئيس الاتحاد «اليوم افتتحنا رصيد البحرين بالميداليات الذهبية في البطولة العربية، ونأمل في تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية، مع بقاء مجموعة من المسابقات للرجال، إضافة إلى انطلاق مسابقات السيدات في لعبة البليارد والتي تدافع البطلة البحرينية نهلة السني على ذهبتي 9 و10 كرات».
وأشاد البصري بدعم ومتابعة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية لهذه المشاركة وحرصهما على تسهيل إجراءات الاتحاد، معتبرًا أن الهيئة واللجنة شريكان في الانجازات التي يحققها أبطال البحرين في مختلف الرياضات.
وأوضح البصري أن المباراة النهائية كانت متقلبة في أوضاعها، وهو ما زاد من صعوبتها، إلا أن السوبر ظهر بأعصاب هادئة حتى يستمر في المنافسة مع لاعب المنتخب الإماراتي محمد شهاب الذي يتمتع بخبرات عالية وبسجل حافل بالانتصارات في لعبة السنوكر.
نهلة السني تبدأ رحلة الدفاع عن
ذهبية 9 كرات بليارد بالانتصار
بدأت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات نهلة السني رحلة الدفاع عن لقبها بطلة للعرب في مسابقة 9 كرات، بالانتصار في مباراتها الأولى على اللاعبة السعودية رحاب يحيى بنتيجة 5/1 في مباراة سيطرت عليها نهلة، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها، والإمكانيات التي اسهمت في تحقيقها للانتصار والانتقال للدور الثاني من منافسات البطولة. وتنتظر نهلة اليوم مجموعة من المباريات في المسابقة، انطلاقاً من الدور ربع النهائي، حيث تختتم اليوم الأحد مباريات هذه المسابقة.
في الجهة المقابلة تعرضت لاعبة المنتخب الوطني مي الدوسري للخسارة أمام اللاعبة السعودية لارا الزنان بنتيجة 5/2 في مباراة كانت متكافئة بين اللاعبتين، لتنتقل مي إلى القسم الثاني من الجدول بحثاً عن سلسلة من الانتصارات التي تقودها للوصول إلى الدور نصف النهائي.
وفي منافسات الرجال ودع لاعبا المنتخب الوطني إبراهيم القائد ومحمد الفحل منافسات بطولة العرب، بعد الخسارة يوم أمس في الدور الأول من البطولة، لينتهي مشوار اللاعبين مبكراً في البطولة.
السوبر: ذهبية العرب أبسط هدية بمناسبة العيد الوطني
قال بطل العالم والعرب المتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة 6 كرات بالبطولة العربية السوبر حبيب صباح إن الفوز بذهبية العرب يعد إنجازاً نوعياً مهماً بسبب تزامنه مع ذكرى العيد الوطني لمملكتنا الغالية، وقال صباح «سعادتي كبيرة بهذا اللقب الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الألقاب والانجازات الكبيرة للرياضة البحرينية بصورة عامة، ولرياضة السنوكر بصورة خاصة، لكن سعادتي الأكبر تأتي بسبب تزامن هذا الانجاز مع اليوم الوطني، فذهبية العرب أبسط هدية أقدمها إلى القيادة الرشيدة في يوم العيد الوطني».
وتابع: «منذ انطلاقة المسابقة وأنا مصمم على تحقيق الميدالية الذهبية، وتركيزي كان كبيراً على تقديم أفضل المستويات، وخصوصاً أن هذه الذهبية هي الأولى للبحرين في البطولة العربية، وهو ما زاد من إصراري على إهداء المملكة الميدالية الذهبية، رغم المشوار الصعب وقوة المنافسين».
وأكد السوبر أن المباراة النهائية كانت صعبة أمام منافس قوي يمتلك من الخبرة والإمكانيات الكثير، وخصوصاً أن الإماراتي محمد شهاب هو وصيف بطولة العالم، الأمر الذي جعل من المباراة مختلف وذات طابع خاص، لكن في الأشواط الأخيرة مالت لكفته نظراً لما كانت تحمله الأشواط الأخيرة من ضغوطات وتكتيك عالي في وضع الكرات وإنهائها.
وأشار السوبر «السيناريو تكرر تقريباً مع نهائي بطولة العالم، فتحقيق الأشواط الثلاثة المتتالية أعاد المباراة وفتح الطريق أمام تحقيق الميدالية الذهبية، فالخطأ في مثل هذه المباريات يعد ممنوعاً، كون اللاعب يدفع ثمن الخطأ غالياً، وهو ما حرصت على تلافيه ووقفته أمام منافس ذي خبرة وتجربة».
وأثنى السوبر على متابعة رئيس الاتحاد منذر البصري وأعضاء الوفد الإداري ومساندتهم للاعبين في البطولة من خلال التواجد المستمر في موقع البطولة، مختتماً حديثه بتأكيد سعادته بإهداء البحرين ذهبية العرب في يوم العيد الوطني.
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