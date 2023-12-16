السوبر حبيب صباح يهدي البحرين ذهبية سنوكر العرب في يوم العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أهدى‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسنوكر‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لاندمارك‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وحتى‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬بستة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬6‭ ‬كرات،‭ ‬ليهدي‭ ‬السوبر‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭.‬

وشهد‭ ‬الكلاكيت‭ ‬المكرر‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬الأخيرة‭ ‬تفوق‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬النهائي،‭ ‬فبعد‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬من‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬التقدم‭ ‬بشوطين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬عاد‭ ‬حبيب‭ ‬وأحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬قلب‭ ‬بها‭ ‬النتيجة‭ ‬وتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬حبست‭ ‬الأنفاس‭ ‬وأظهر‭ ‬فيها‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬إمكانياته‭ ‬المعروفة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭.‬

واتسمت‭ ‬الأوقات‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬باللعب‭ ‬المحتفظ‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬لاعب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تفوق‭ ‬فيه‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬بخبرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬وإمكانياته‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تفوق‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬شهاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬المعنوية‭ ‬لحبيب‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ولأن‭ ‬المنافس‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الذهب،‭ ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬الإماراتي‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬حبيب‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬شوطين،‭ ‬لتعود‭ ‬المباراة‭ ‬للانطلاق‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وبقاء‭ ‬جميع‭ ‬الاحتمالات‭ ‬مفتوحة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬النتيجة‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬لكل‭ ‬لاعب،‭ ‬ليعود‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬والبروز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وينجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬المباراة‭ ‬لمصلحته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭.‬

وكان‭ ‬مشوار‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬مرّ‭ ‬بعديد‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬المهمة،‭ ‬فبعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬العراقي‭ ‬هشام‭ ‬فلاح‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬خاض‭ ‬حبيب‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬العراقي‭ ‬عمر‭ ‬محمد‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬3،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬خالد‭ ‬ذيابات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ويتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬5/2،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭.‬





رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ويؤازر‭ ‬اللاعبين





وصل‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬إحسان‭ ‬حاجي‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬حسين‭ ‬بوبشيت‭.‬

وحرص‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬باللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬منذ‭ ‬وصوله،‭ ‬حيث‭ ‬تواجد‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البطولة،‭ ‬وشجع‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬وحصد‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬لرفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬القاري‭.‬





تزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني

البصري‭ ‬يهدي‭ ‬ذهبية‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة





أهدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬سنوكر‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح،‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضية،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬رياضيي‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬ثمرة‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أتى‭ ‬بثماره‭ ‬في‭ ‬الانجازات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭: ‬‮«‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬نهدي‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العرب‭ ‬للسنوكر‭ ‬والبليارد،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬حبيب‭ ‬صباح،‭ ‬وهو‭ ‬استمرار‭ ‬للنجاحات‭ ‬والانجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬لرياضة‭ ‬السنوكر‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ولحبيب‭ ‬صباح‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬وترجمة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬افتتحنا‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬للرجال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬مسابقات‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬البليارد‭ ‬والتي‭ ‬تدافع‭ ‬البطلة‭ ‬البحرينية‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬على‭ ‬ذهبتي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬كرات‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬البصري‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬واللجنة‭ ‬شريكان‭ ‬في‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭.‬

وأوضح‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬كانت‭ ‬متقلبة‭ ‬في‭ ‬أوضاعها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬صعوبتها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬ظهر‭ ‬بأعصاب‭ ‬هادئة‭ ‬حتى‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرات‭ ‬عالية‭ ‬وبسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالانتصارات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭.‬





نهلة‭ ‬السني‭ ‬تبدأ‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭

‬ذهبية‭ ‬9‭ ‬كرات‭ ‬بليارد‭ ‬بالانتصار

بدأت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بطلة‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬9‭ ‬كرات،‭ ‬بالانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬رحاب‭ ‬يحيى‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬نهلة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها،‭ ‬والإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬للانتصار‭ ‬والانتقال‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭. ‬وتنتظر‭ ‬نهلة‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

في‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬للخسارة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬لارا‭ ‬الزنان‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كانت‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين،‭ ‬لتنتقل‭ ‬مي‭ ‬إلى‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الجدول‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭ ‬ودع‭ ‬لاعبا‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إبراهيم‭ ‬القائد‭ ‬ومحمد‭ ‬الفحل‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العرب،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬لينتهي‭ ‬مشوار‭ ‬اللاعبين‭ ‬مبكراً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬





السوبر‭: ‬ذهبية‭ ‬العرب‭ ‬أبسط‭ ‬هدية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني





قال‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬والعرب‭ ‬المتوج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬بالبطولة‭ ‬العربية‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬إن‭ ‬الفوز‭ ‬بذهبية‭ ‬العرب‭ ‬يعد‭ ‬إنجازاً‭ ‬نوعياً‭ ‬مهماً‭ ‬بسبب‭ ‬تزامنه‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وقال‭ ‬صباح‭ ‬‮«‬سعادتي‭ ‬كبيرة‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الألقاب‭ ‬والانجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬ولرياضة‭ ‬السنوكر‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬لكن‭ ‬سعادتي‭ ‬الأكبر‭ ‬تأتي‭ ‬بسبب‭ ‬تزامن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬فذهبية‭ ‬العرب‭ ‬أبسط‭ ‬هدية‭ ‬أقدمها‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬المسابقة‭ ‬وأنا‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وتركيزي‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الذهبية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬إصراري‭ ‬على‭ ‬إهداء‭ ‬المملكة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬رغم‭ ‬المشوار‭ ‬الصعب‭ ‬وقوة‭ ‬المنافسين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الكثير،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬هو‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬مختلف‭ ‬وذات‭ ‬طابع‭ ‬خاص،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الأخيرة‭ ‬مالت‭ ‬لكفته‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬تحمله‭ ‬الأشواط‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ضغوطات‭ ‬وتكتيك‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الكرات‭ ‬وإنهائها‭. ‬

وأشار‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬السيناريو‭ ‬تكرر‭ ‬تقريباً‭ ‬مع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬فتحقيق‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتتالية‭ ‬أعاد‭ ‬المباراة‭ ‬وفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬فالخطأ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬يعد‭ ‬ممنوعاً،‭ ‬كون‭ ‬اللاعب‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬الخطأ‭ ‬غالياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تلافيه‭ ‬ووقفته‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬وتجربة‮»‬‭.‬

وأثنى‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬ومساندتهم‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواجد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البطولة،‭ ‬مختتماً‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيد‭ ‬سعادته‭ ‬بإهداء‭ ‬البحرين‭ ‬ذهبية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭.‬