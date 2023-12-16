الدوري الفرنسي ينطلق بعد ختام الأولمبياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬16‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بحسب‭ ‬الروزنامة‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الجمعة‭.‬

وصادقت‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الروزنامة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وخلالها‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أشارت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭.‬

ويتوقّف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬شتويّة‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬المتوقّعة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭. ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيواصلون‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬مع‭ ‬خوضهم‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا،‭ ‬المقامة‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ويقام‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

ويُستأنف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يختتم‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬بمرحلته‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬2025‭. ‬ولن‭ ‬تقام‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭.‬