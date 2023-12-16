الدوري الفرنسي ينطلق بعد ختام الأولمبياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): ينطلق موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي لكرة القدم نهاية أسبوع 16 أغسطس المقبل، بعد خمسة أيام من ختام الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، بحسب الروزنامة المعلنة من رابطة الدوري الجمعة.
وصادقت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على الروزنامة بعد «الأخذ بعين الاعتبار طلب الحكومة عدم تنظيم مسابقات قبل الألعاب الأولمبية وخلالها»، حسبما أشارت الرابطة في بيانها.
ويتوقّف الدوري في عطلة شتويّة بعد المرحلة الخامسة عشرة المتوقّعة في 13 ديسمبر. لكن اللاعبين سيواصلون الجري في الملاعب، مع خوضهم دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا، المقامة عادة في يناير.
ويقام نهائي مسابقة الكأس المحلية في 25 مايو 2025.
ويُستأنف الدوري في نهاية أسبوع 3 يناير 2025 مع إقامة المرحلة السادسة عشرة، فيما يختتم موسم «ليغ 1» بمرحلته الرابعة والثلاثين نهاية أسبوع 10 مايو 2025. ولن تقام أي مرحلة من دوري الدرجة الأولى منتصف الأسبوع.
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