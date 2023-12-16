Sunday, 17 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الفرنسي ينطلق بعد ختام الأولمبياد

12/16/2023 7:25:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬16‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بحسب‭ ‬الروزنامة‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الجمعة‭.‬

وصادقت‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الروزنامة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وخلالها‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أشارت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭.‬

ويتوقّف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬شتويّة‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬المتوقّعة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭. ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيواصلون‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬مع‭ ‬خوضهم‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا،‭ ‬المقامة‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ويقام‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

ويُستأنف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يختتم‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬بمرحلته‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬2025‭. ‬ولن‭ ‬تقام‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭.‬

MENAFN16122023000055011008ID1107608958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث