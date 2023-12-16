أكـثـر من 25 ألف متسابق يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي كوسجي تسجل رقما قياسيا وسامسون يحرز المركز الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي،
التي أقيمت منافساتها أمس السبت، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، أجواء لا مثيل لها بمشاركة أكثر من 25 , 000 عداء وعداءة من 168 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وشهد سباق الماراثون نجاح العداءة الكينية، التي تحمل ألقاب 5 ماراثونات كبرى، بريجيد كوسجي في تسجيل رقم قياسي لفئة السيدات في أول مشاركة لها في الحدث العالمي، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 2:19:15، متفوقة بدقيقة كاملة على الرقم القياسي السابق، وبفارق خمس دقائق عن أقرب منافساتها؛ هاوي فيسا جيجيا التي أنهت السباق بزمن 2:24:03، بينما حلت إثيلماهو سينتايه في المركز الثالث وقطعت السباق في زمن قدره 2:25:36.
كما قدم الأرتيري أماري هيلميكايل سامسون أداءً مذهلاً وأنهى مسار السباق في زمن 2:07:10 وحقق فوزاً باهراً، متفوقاً بفارق دقيقتين عن صاحب المركز الثاني الكيني ليونارد بارسوتون الذي سجل زمن 2:09:37، متقدماً على مواطنه إلهام تانوي أوزبيلين، والذي يسجل أول مشاركه له في سباق ماراثون مع زمن قدره 2:10:16.
وفاز الاثيوبي هاليفوم كيسفي بسباق الـ10 كم بزمن قدره 28:27 دقيقة، ومواطنته زيناشوورك ينو بزمن قدره 33:23 دقيقة.
وتوّج الفائزين عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ وياسر المزروعي، رئيس تنفيذي دائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك؛ والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك؛ وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي؛ والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تدوير؛ وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي؛ وريكي دونيجيز، مدير التسويق الرياضي لـ«نايك»؛ والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء (دائرة الصحة).
واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع 2863 مشاركاً، وسباق مسافة الـ10 كم 5320 مشاركاً، وسباق الـ5 كم 7575 مشاركاً، وسباق الـ2.5 كم 9280 مشاركاً.
وتضمن الماراثون العديد من المبادرات الداعمة للبيئة والتي تتمحور حول تعزيز الاستدامة. كما حرصت الجهات المنظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إحداث أثر إيجابي على البيئة والمجتمع.
ومرّ عداؤو الماراثون بالعديد من معالم مدينة أبوظبي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، إضافة إلى قصر الحصن وبرج الشيخ محمد بن راشد.
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