أكـثـر من 25 ألف متسابق يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي كوسجي تسجل رقما قياسيا وسامسون يحرز المركز الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ماراثون‭ ‬أدنوك‭ ‬أبوظبي،‮

‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بتنظيم‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬وأدنوك،‭ ‬أجواء‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25 ‭,‬ 000‭ ‬عداء‭ ‬وعداءة‭ ‬من‭ ‬168‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

وشهد‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ ‬نجاح‭ ‬العداءة‭ ‬الكينية،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ألقاب‭ ‬5‭ ‬ماراثونات‭ ‬كبرى،‭ ‬بريجيد‭ ‬كوسجي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬لفئة‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطعت‭ ‬المسافة‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬2‭:‬19‭:‬15،‭ ‬متفوقة‭ ‬بدقيقة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق،‭ ‬وبفارق‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافساتها؛‭ ‬هاوي‭ ‬فيسا‭ ‬جيجيا‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬2‭:‬24‭:‬03،‭ ‬بينما‭ ‬حلت‭ ‬إثيلماهو‭ ‬سينتايه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وقطعت‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬2‭:‬25‭:‬36‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الأرتيري‭ ‬أماري‭ ‬هيلميكايل‭ ‬سامسون‭ ‬أداءً‭ ‬مذهلاً‭ ‬وأنهى‭ ‬مسار‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬2‭:‬07‭:‬10‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬باهراً،‭ ‬متفوقاً‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقتين‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الكيني‭ ‬ليونارد‭ ‬بارسوتون‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زمن‭ ‬2:09:37،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬إلهام‭ ‬تانوي‭ ‬أوزبيلين،‭ ‬والذي‭ ‬يسجل‭ ‬أول‭ ‬مشاركه‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ماراثون‭ ‬مع‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬2‭:‬10‭:‬16‭. ‬

وفاز‭ ‬الاثيوبي‭ ‬هاليفوم‭ ‬كيسفي‭ ‬بسباق‭ ‬الـ10‭ ‬كم‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬28‭:‬27‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومواطنته‭ ‬زيناشوورك‭ ‬ينو‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬33‭:‬23‭ ‬دقيقة‭. ‬

وتوّج‭ ‬الفائزين‭ ‬عارف‭ ‬حمد‭ ‬العواني،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي؛‭ ‬وياسر‭ ‬المزروعي،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬دائرة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتجاري‭ ‬في‭ ‬أدنوك؛‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬الهاشمي،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬أدنوك؛‭ ‬وطلال‭ ‬الهاشمي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬التطوير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي؛‭ ‬والمهندس‭ ‬علي‭ ‬الظاهري،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تدوير؛‭ ‬وسهيل‭ ‬العريفي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي؛‭ ‬وريكي‭ ‬دونيجيز،‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬الرياضي‭ ‬لـ«نايك‮»‬؛‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لزراعة‭ ‬الأعضاء‭ (‬دائرة‭ ‬الصحة‭).‬

واستقطب‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ ‬وماراثون‭ ‬التتابع‭ ‬2863‭ ‬مشاركاً،‭ ‬وسباق‭ ‬مسافة‭ ‬الـ10‭ ‬كم‭ ‬5320‭ ‬مشاركاً،‭ ‬وسباق‭ ‬الـ5‭ ‬كم‭ ‬7575‭ ‬مشاركاً،‭ ‬وسباق‭ ‬الـ2‭.‬5‭ ‬كم‭ ‬9280‭ ‬مشاركاً‭. ‬

وتضمن‭ ‬الماراثون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬للبيئة‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭. ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭. ‬

ومرّ‭ ‬عداؤو‭ ‬الماراثون‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جامع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬الكبير،‭ ‬وواحة‭ ‬الكرامة،‭ ‬ومدينة‭ ‬زايد‭ ‬الرياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الحصن‭ ‬وبرج‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭. ‬