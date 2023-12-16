أندية ((أم أل أس)) تنسحب من كأس الولايات المتحدة المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): لن تشارك أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس) في كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2024، إذ فضّلت رابطة الدوري الدفع بفرق الصف الثاني لخوض أقدم بطولة في البلاد، بحسب ما أعلن الدوري الجمعة.
وبمقدور كل الأندية أن تشارك في بطولة الإقصاء المباشر التي تعود بداياتها إلى العام 1914، بيد أن أندية الدرجة الأولى سيطرت عليها منذ انطلاق الدوري في 1966.
وخسر إنتر ميامي الذي لعب دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، المصاب وقتها، نهائي النسخة الأخيرة أمام ضيفه هيوستن دينامو 1-2 في سبتمبر.
والنادي الوحيد من خارج دائرة «أم أل أس» يُحرز لقب المسابقة منذ إطلاقها، كان روتشيستر راينوس في 1999.
وقالت الرابطة إن مالكي الأندية صوّتوا على مشاركة فرق الناشئين في نسخة 2024، مضيفة في بيان أن «أم أل أس ستنسّق مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم فيما يتعلّق بالمشاركة في البطولة».
وكان مفوّض الرابطة دون غاربر انتقد كأس الولايات المفتوحة، وترى الرابطة أن الانسحاب منها يؤدّي إلى تقليص ازدحام الجدول في أعقاب ظهور مسابقات جديدة.
ومع هذا التغيير، قد يرتفع عدد مباريات الدوري منتصف الأسبوع إلى ست.
ومن المسابقات الجديدة، كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية والتي أحرز ميسي مع فريقه إنتر ميامي نسختها الأولى هذا الموسم.
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