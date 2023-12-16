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أندية ((أم أل أس)) تنسحب من كأس الولايات المتحدة المفتوحة

12/16/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‭) ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬فضّلت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الدفع‭ ‬بفرق‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬لخوض‭ ‬أقدم‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الدوري‭ ‬الجمعة‭.‬

وبمقدور‭ ‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الإقصاء‭ ‬المباشر‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بداياتها‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1914،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬1966‭.‬

وخسر‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دون‭ ‬نجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬المصاب‭ ‬وقتها،‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬هيوستن‭ ‬دينامو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭.‬

والنادي‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬دائرة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‮»‬‭ ‬يُحرز‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها،‭ ‬كان‭ ‬روتشيستر‭ ‬راينوس‭ ‬في‭ ‬1999‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬إن‭ ‬مالكي‭ ‬الأندية‭ ‬صوّتوا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬فرق‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2024،‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‭ ‬ستنسّق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مفوّض‭ ‬الرابطة‭ ‬دون‭ ‬غاربر‭ ‬انتقد‭ ‬كأس‭ ‬الولايات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وترى‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬الانسحاب‭ ‬منها‭ ‬يؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬ازدحام‭ ‬الجدول‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ظهور‭ ‬مسابقات‭ ‬جديدة‭.‬

ومع‭ ‬هذا‭ ‬التغيير،‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬ست‭.‬

ومن‭ ‬المسابقات‭ ‬الجديدة،‭ ‬كأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬الأميركية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬والتي‭ ‬أحرز‭ ‬ميسي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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