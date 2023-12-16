النيابة العامة تطالب بسجن غالتييه عاما واحدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيس‭ (‬فرنسا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬بسجن‭ ‬مدرب‭ ‬نيس‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬الجمعة،‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بتهمة‭ ‬التمييز‭ ‬العنصريّ‭ ‬والدّيني‭ ‬وتغريمه‭ ‬49‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

وحضر‭ ‬غالتييه‭ (‬57‭ ‬عاماً‭) ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬نيس،‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقات‭ ‬يُزعم‭ ‬أنه‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬حول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬واللاعبين‭ ‬المسلمين‭. ‬واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬انّ‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وانفجرت‭ ‬القضيّة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬سُرّبت‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬أرسلها‭ ‬جوليان‭ ‬فورنييه‭ ‬مدير‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬اتّهم‭ ‬غالتييه‭ ‬بالتمييز‭ ‬العنصريّ،‭ ‬إلى‭ ‬ديف‭ ‬برايلسفورد،‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إنيوس‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬مالكة‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬غالتييه‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحقّقين‭ ‬أن‭ ‬يجروا‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الشهود،‭ ‬وهم‭ ‬مدير‭ ‬نيس‭ ‬والبرازيلي‭ ‬دانتي‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبّي‭.‬

وذكَر‭ ‬فورنييه‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬محادثةً‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬نيس‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬محاطاً‭ ‬بمجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مطعم،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬والسود‮»‬‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وأشار‭ ‬المدير‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬حادثة‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬اتّهم‭ ‬فيها‭ ‬غالتييه‭ ‬بالادعاء‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬بوجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وطلب‭ ‬انتقالهم‭ (‬إلى‭ ‬أنديةٍ‭ ‬أخرى‭).‬

كما‭ ‬اتهمه‭ ‬أيضاً‭ ‬بوصف‭ ‬أحد‭ ‬مدافعي‭ ‬فريقٍ‭ ‬واجهه‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬كينغ‭ ‬كونغ‮»‬‭. ‬واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬حالياً‭ ‬بما‭ ‬قاله‭ ‬عن‭ ‬اللاعب،‭ ‬لكنّه‭ ‬ادّعى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬بُنية‭ ‬قويّة‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬نفى‭ ‬غالتييه‭ ‬المزاعم‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬نُشرت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ووعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬حكوميّ‭ ‬وفي‭ ‬بيئة‭ ‬متعددة‭ ‬الثقافات‭ ‬ذات‭ ‬قيَم‭ ‬مشتركة‭ ‬واحترام‭ ‬للآخرين،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أصولهم‭ ‬أو‭ ‬لونهم‭ ‬أو‭ ‬دينهم‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬قبول‭ ‬تشويه‭ ‬سمعتي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونيّة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يحاول‭ ‬الاضرار‭ ‬بسمعتي‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنيّة،‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬نادي‭ ‬نيس‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬فيما‭ ‬طلبت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يورو‭ ‬واحد‭ ‬كمبلغٍ‭ ‬رمزيّ،‭ ‬بينما‭ ‬طلبت‭ ‬الرابطة‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬العنصرية‭ ‬ومعاداة‭ ‬السامية‭ ‬‮«‬ليكرا‮»‬‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬و500‭ ‬دولار‭).‬

وكان‭ ‬غالتييه‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬وليل‭ ‬سابقاً‭ ‬قد‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬عامٍ‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده،‭ ‬وانتقل‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬الدحيل‭. ‬وكانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬للقطريين‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬يُقال‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬