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الخطيب: مكافأة خاصة للاعبين

12/16/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬محمود‭ ‬الخطيب،‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬صرف‭ ‬مكافأة‭ ‬إجادة‭ ‬خاصة‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬ السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬والتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وذكر‭ ‬الاهلي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬ الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬الجميع،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬والنتيجة‭ ‬المميزة‭.‬

ويعدّ‭ ‬الأهلي‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬2020،‭ ‬و2021،‭ ‬و2022،‭ ‬و2023،‭ ‬يليه‭ ‬ الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬و2022 ‭.‬

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