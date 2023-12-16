الخطيب: مكافأة خاصة للاعبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬محمود‭ ‬الخطيب،‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬صرف‭ ‬مكافأة‭ ‬إجادة‭ ‬خاصة‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬ ‏ السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬والتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وذكر‭ ‬الاهلي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬ ‏ الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬الجميع،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬والنتيجة‭ ‬المميزة‭.‬ ‏

ويعدّ‭ ‬الأهلي‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ ‏ العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬2020،‭ ‬و2021،‭ ‬و2022،‭ ‬و2023،‭ ‬يليه‭ ‬ ‏ الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬و2022 ‏ ‭.‬