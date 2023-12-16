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افتتاح الجولة التاسعة بلقاء الخالدية والشبابالأهلي والرفاع.. قمة منتظرة نحو صدارة دورينا

12/16/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الأهلي‭ ‬يواجه‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والخالدية‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬


الأهلي‭ ‬والرفاع

يبرز‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي‭ ‬والرفاع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬فنية‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الفريقان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لحسابات‭ ‬الفوز‭ ‬وخطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬بهما‭ ‬نحو‭ ‬الصدارة‭ ‬المتزاحم‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬فرق‭ ‬كثيرة‭.‬

الأهلي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الحد‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬لدورينا‭ ‬وكسب‭ ‬لقاء‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬بلغ‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬والرفاع‭ ‬هزم‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬اكتساحه‭ ‬عالي‭.‬

الأهلي‭ ‬يمتلك‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬والرفاع‭ ‬له‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬وله‭ ‬مباراتان‭ ‬مؤجلتان،‭ ‬ويستهدف‭ ‬الأصفر‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬والجادة‭ ‬وكسب‭ ‬نقاط‭ ‬الرفاع‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬المنافسة،‭ ‬أما‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يحارب‭ ‬على‭ ‬الجهتين‭ ‬المحلية‭ ‬والآسيوية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬المتميز‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬فيسعى‭ ‬لاستمرارية‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬التألق‭ ‬الفني‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬محقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬ينقض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬المؤجل‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

أما‭ ‬الأصفر‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محدودية‭ ‬إمكاناته‭ ‬الفنية‭ ‬مقارنة‭ ‬بنظيره‭ ‬الرفاع،‭ ‬فإن‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬بارز‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬يعول‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الهجمات‭ ‬بشكل‭ ‬متسلسل‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬للهجوم‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬والتوغل‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬ويعتمد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬موريرا،‭ ‬سيلفا‭ ‬سانتوس،‭ ‬جمال‭ ‬راشد،‭ ‬سانتوس‭ ‬جابريل،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬عبدالله‭ ‬دعيج‭ ‬باقر‭ ‬العصفور،‭ ‬وفي‭ ‬الجهة‭ ‬الرفاعية‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬يعتمد‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬السلسة‭ ‬القصيرة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬وإحداث‭ ‬الثغرات‭ ‬لضرب‭ ‬منافسيه،‭ ‬معولاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬مجدي‭ ‬العطار،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭.‬


الخالدية‭ ‬والشباب

يدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬بقيادة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬بعد‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬بمدربه‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ويستهدف‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬والرابع‭ ‬للخالدية‭ ‬لكي‭ ‬يواصل‭ ‬منافسته‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الصدارة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجولات‭. ‬ويمتلك‭ ‬عاشور‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬بإمكانه‭ ‬التعويل‭ ‬عليها‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبتغاه‭ ‬مثل‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬عثمان‭ ‬يحيى،‭ ‬دومينك‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬إثر‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدفين‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استقبل‭ ‬هدفين‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬وخسر‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء،‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬جاد‭ ‬وقوي،‭ ‬حيث‭ ‬عليه‭ ‬نسيان‭ ‬مرارة‭ ‬الخسارة‭ ‬الماضية‭ ‬والتحلي‭ ‬بالتركيز‭ ‬العالي‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يقارع‭ ‬منافسه‭ ‬المتجدد‭ ‬فنيًا‭. ‬و«الماروني‮»‬‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬يصنعها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬يخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬غير‭ ‬مرضية‭.‬

ويعتمد‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬اديلسون‭ ‬ماتوس،‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبيرتو،‭ ‬جواد‭ ‬حيدر،‭ ‬حسن‭ ‬توفيق،‭ ‬حسن‭ ‬سمير‭ ‬وفيصل‭ ‬بودهوم‭.‬

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