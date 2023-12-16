ســرّ الانتصـار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عبر المقاتل البحريني محمد السميع عن تقديره الكبير للدعم الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجميع المقاتلين البحرينيين في رياضة فنون القتال المختلطة.
وأكد أن هذا الدعم كان ولا يزال السبب الرئيسي الذي دفع نحو تحقيق النجاحات في العديد من المشاركات المختلفة، مشيرا إلى أن دعم سموه أسهم في فوزه في مشاركته ببطولة BRAVE CF 80، متمنيا أن يحقق المزيد من الانتصارات في المشاركات القادمة.
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