ســرّ الانتصـار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عبر‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬