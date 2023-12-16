Sunday, 17 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعثة المنامة تغادر اليوم إلى دبي

12/16/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تغادر‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويسعى‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الى‭ ‬افتكاك‭ ‬الصدارة‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬الاياب‭ ‬بدوري‭ ‬المجموعات،‭ ‬وتعد‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬وشباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والفريقان‭ ‬يعرفان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬جيدا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هما‭ ‬مرشحان‭ ‬للفاينل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬حققا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬وغدا‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬لفك‭ ‬الصدارة‭.‬

MENAFN16122023000055011008ID1107608951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث