بعثة المنامة تغادر اليوم إلى دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تغادر عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة متجهة إلى دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق شباب أهلي دبي التي تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الاثنين وذلك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
ويسعى المنامة في هذه القمة الخليجية الى افتكاك الصدارة قبيل انطلاق مرحلة الاياب بدوري المجموعات، وتعد المنافسة بين المنامة وشباب أهلي دبي مستمرة في السنوات الأخيرة والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، ومن ثم هما مرشحان للفاينل 8 من البطولة.
يذكر ان الفريقين حققا الفوز في الجولتين الماضيتين على الشمال القطري وكاظمة الكويتي، وغدا المواجهة بينهما لفك الصدارة.
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