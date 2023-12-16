بعثة المنامة تغادر اليوم إلى دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تغادر‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويسعى‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الى‭ ‬افتكاك‭ ‬الصدارة‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬الاياب‭ ‬بدوري‭ ‬المجموعات،‭ ‬وتعد‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬وشباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والفريقان‭ ‬يعرفان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬جيدا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هما‭ ‬مرشحان‭ ‬للفاينل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬حققا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬وغدا‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬لفك‭ ‬الصدارة‭.‬