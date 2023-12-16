الحـالــة يجـــتاز ســـترة بنـــجاح في دوري زيــن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنجاح‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬90/70‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬ورفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬معززا‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬سترة‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/19‭)‬،‭ (‬21/17‭)‬،‭ (‬22/12‭)‬،‭ (‬23/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬والواثق‭ ‬علي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وحمد‭ ‬جاسم‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬إبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬فاضل‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬زهير‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭. ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬107‭/‬90‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬النجمة‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬