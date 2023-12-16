الحـالــة يجـــتاز ســـترة بنـــجاح في دوري زيــن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اجتاز فريق الحالة منافسه سترة بنجاح بعد الفوز عليه بنتيجة 90/70 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024. ورفع الحالة رصيده إلى 12 نقطة من خمسة انتصارات وخسارتين معززا حظوظه في التأهل إلى الدورة السداسية، بينما تلقى سترة الخسارة السابعة على التوالي ورفع رصيده إلى 7 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (24/19)، (21/17)، (22/12)، (23/22)، وبرز من الحالة الأمريكي أليكس يونغ 22 نقطة وحسن عباس 18 نقطة وعبدالقادر ثاني 14 نقطة والواثق علي 12 نقطة وحمد جاسم 11 نقطة، بينما كان افضل المسجلين من سترة إبراهيم مراد 21 نقطة وعباس فاضل 13 نقطة وحسين زهير 12 نقطة وعلي جواد 9 نقاط.
وفي اللقاء الذي سبقه فاز الاتحاد على المنتخب الرديف بنتيجة 107/90.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الأحد مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، يلتقي في المباراة الأولى النجمة وسماهيج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءً مواجهة ثانية تجمع بين فريقي النويدرات ومدينة عيسى.
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