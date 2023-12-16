Sunday, 17 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحـالــة يجـــتاز ســـترة بنـــجاح في دوري زيــن

12/16/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنجاح‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬90/70‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬ورفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬معززا‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬سترة‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/19‭)‬،‭ (‬21/17‭)‬،‭ (‬22/12‭)‬،‭ (‬23/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬والواثق‭ ‬علي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وحمد‭ ‬جاسم‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬إبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬فاضل‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬زهير‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭. ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬107‭/‬90‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬النجمة‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬

MENAFN16122023000055011008ID1107608950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث