بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرينلجنة عدائي البحرين تقيم سباق دي اتش ال كروس آيلاند 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى الجمعة سباقها دي اتش ال كروس ايلاند ( DHL Cross Island ) مسافة حوالي 16 كيلومترا بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وانطلق السباق من قرب المخرج الثالث لطريق الملك حمد المؤدي إلى درة البحرين ونقطة الختام كانت أمام منتزه ومحمية العرين، وذلك بمشاركة محبي رياضة الجري من الجنسين ومن مختلف الجنسيات في مملكة البحرين وخارج المملكة وفي اجواء رياضية تحلت بروح المنافسة الشريفة والحماس بين المتسابقين والمتسابقات.
وقد أعربت لجنة عدائي البحرين عن تقديرها للدعم اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من شركة دي اتش الـ DHL
ومحمية العرين والذي ساهم في تحقيق أجواء تنافسية مميزة للمشاركين في السباق.
وتميز سباق كروس ايلاند بالحماس الواضح من كافة المشاركين، وقد أبدوا عن سعادتهم البالغة في هذه الفعالية المميزة، وفي نهاية السباق تم توزيع الكؤوس والجوائز النقدية على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من جميع فئات الرجال والسيدات.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص لجنة عدائي البحرين على نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، وفي إطار الخطة السنوية للجنة عدائي البحرين والتي تتضمن إقامة سلسلة من السباقات وأنشطة الجري بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، ويجدر الذكر ان لجنة عدائي البحرين أعلنت مؤخرا فتح التسجيل لسباق (نصف ماراثون مجمع السيف) و سباق تتابع الفرق لمسافة 21.1 كم في تاريخ 12 يناير 2024، ويمكن للمتسابقين الراغبين بالتسجيل والمشاركة في فعاليات اللجنة مستقبلا متابعة صفحة اللجنة على الانستجرام @bahrainroadrunners
كما تعبر اللجنة عن اعتزازها الكبير للمتطوعين ولتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إقامة هذه الفعالية مثل الحرس الوطني والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لألعاب القوى ومنتزه ومحمية العرين ووزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومستشفى رويال البحرين وفريق كن مستعداً وشركة بوكاري سويت وشركة ماينا وذلك في إطار الشراكة المجتمعية.
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