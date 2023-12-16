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بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرينلجنة عدائي البحرين تقيم سباق دي اتش ال كروس آيلاند 2023

12/16/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الجمعة‭ ‬سباقها‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬كروس‭ ‬ايلاند‭ (‬ DHL ‭ ‬ Cross ‭ ‬ Island ‭) ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬16‭ ‬كيلومترا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وانطلق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬المخرج‭ ‬الثالث‭ ‬لطريق‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬ونقطة‭ ‬الختام‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬منتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬الجري‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭ ‬وفي‭ ‬اجواء‭ ‬رياضية‭ ‬تحلت‭ ‬بروح‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬والحماس‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬والمتسابقات‭. ‬

وقد‭ ‬أعربت‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬الـ‭ ‬ DHL
‬ومحمية‭ ‬العرين‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬السباق‭. ‬

وتميز‭ ‬سباق‭ ‬كروس‭ ‬ايلاند‭ ‬بالحماس‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المشاركين،‭ ‬وقد‭ ‬أبدوا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬البالغة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المميزة،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الكؤوس‭ ‬والجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الجري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويجدر‭ ‬الذكر‭ ‬ان‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباق‭ (‬نصف‭ ‬ماراثون‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭) ‬و‭ ‬سباق‭ ‬تتابع‭ ‬الفرق‭ ‬لمسافة‭ ‬21‭.‬1‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمتسابقين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬اللجنة‭ ‬مستقبلا‭ ‬متابعة‭ ‬صفحة‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬الانستجرام‭ ‬ @bahrainroadrunners

كما‭ ‬تعبر‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬الكبير‭ ‬للمتطوعين‭ ‬ولتعاون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مثل‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬ومنتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ ‬كن‭ ‬مستعداً‭ ‬وشركة‭ ‬بوكاري‭ ‬سويت‭ ‬وشركة‭ ‬ماينا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.

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