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سحب قرعة كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم

12/16/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سحبت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬يوسف‭ ‬سلطان‭ ‬وبحضور‭ ‬الأعضاء‭ ‬ومندوبي‭ ‬الفرق،‭ ‬وأقيم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بنادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬

وأسفرت‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬أسري‭ ‬وبابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بعد‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والفائز‭ ‬يتأهل‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭. ‬ووضعت‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬والفائز‭ ‬يتأهل‭ ‬للنصف‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء،‭ ‬وتلعب‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستجدات‭ ‬حول‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬وكل‭ ‬المجريات‭ ‬خلال‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬وأبرز‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬مناقشته‭ ‬هو‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات‭ ‬وتسجيل‭ ‬المحترفين‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭. ‬وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬وقفت‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبدأ‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنطلق‭ ‬مبارياتها‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

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