سحب قرعة كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سحبت قرعة كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم لموسم 2023/2024، في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المنظمة برئاسة نائب الرئيس يوسف سلطان وبحضور الأعضاء ومندوبي الفرق، وأقيم الاجتماع بنادي ألبا بالرفاع.
وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية ومرتقبة في الافتتاح تجمع بين فريقي أسري وبابكو للتكرير بعد غدا الثلاثاء والفائز يتأهل لمواجهة فريق ألبا في الدور النصف نهائي. ووضعت المواجهة الثانية فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج في مواجهة مع فريق جيبك يوم الأربعاء المقبل والفائز يتأهل للنصف نهائي في مواجهة فريق الكهرماء، وتلعب جميع مباريات المسابقة بنظام إخراج المغلوب.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من المستجدات حول مسابقة الدوري وكل المجريات خلال القسم الأول، وأبرز ما تم مناقشته هو فتح باب الانتقالات وتسجيل المحترفين قبل الدخول في مباريات القسم الثاني. وكانت اللجنة قد وقفت على كافة الاستعدادات لبدأ مسابقة الكأس التي سوف تنطلق مبارياتها الأولى قبل الدخول في مباريات القسم الثاني من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
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