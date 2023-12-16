ختام مهرجان BEYON للسرعة في حلبة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم بالأمس في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» منافسات مهرجان BEYON للسرعة، والذي انطلق ليومين متواصلين من إثارة البطولات المشاركة، كما شهدنا حضورا كبيرا من الصباح حتى المساء.
وخلال مهرجان BEYON للسرعة الذي انطلق ببطولتين وهما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وكأس فورمولا 4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وخلال أولى فعاليات اليوم الثاني من المهرجان حيث انطلقت حصة تأهيلية وسباق ثاني لبطولة البورش، و3 سباقات لكأس فورمولا4.
وخلال أولى فعاليات أمس وفي الحصة التأهيلية تمكن كل من ثيو أوفرهاوس، وجين ستيك وفلاينت شورينغ من تصدر الحصة بينما تمكن ثيو أوفرهاوس من خطف لقب السباق الثاني للجولة بعد أن حافظ على مركزه الأول منهيا السباق المكون من 12 لفة ومتنافسا بين 15 سائقا وذلك في 24 دقيقة و55.126 ثانية، وجاء في المركز الثاني جين ستيك وذلك بفارق 8.780 ثوان، أما المركز الثالث فكان من نصيب فلاينت شورينع وذلك بـ 9.599 ثوان عن المركز الأول وذلك ضمن فئة PRO .
كما انطلق السباق الثاني لكأس فورمولا4 السعودية وتمكن سليمان زنفاري من إنهاء السباق المكون من 10 لفات على مضمار الجائزة الكبرى ومتنافسا بين 12 سائقا مشاركا في زمن قدره 23 دقيقة و12.063 ثانية، وفي المركز الثاني فيصل الكعباني وذلك بفارق 2.620 ثانية، وفي المركز الثالث المتسابقة آمنة القبيسي محققة زمنا قدره 23 دقيقة و07.052 ثوان.
وبعدها انطلق السباق الثالث للبطولة أحادية المقعد وتمكن فردريكو الرفيعي من التصدر للمركز الأول وأنهى السباق في 21 دقيقة و15.775، وفي المركز الثاني حماده القبيسي وبفارق يبلغ 1.266 ثانية، أما المركز الثالث فحل به أوسكار وارز منهيا السباق في 21 دقيقة و18.332 ثانية.
والسباق الرابع والختامي للجولة الافتتاحية انطلق كختام لفعاليات اليوم الثاني من المهرجان وذلك في 3:30 مساء وقد تمكن من خلاله أوسكار وارز من تصدره حيث خطف لقب السباق الأول للجولة والأخير منهيا السباق في 26 دقيقة و17.528 ثانية، وفي المركز الثاني السعودي عمر الوليد وذلك بفارق 0.532 ثانية فقط، أما المركز الثالث فكان من نصيب سليمان زانفوري وبفارق 2.846 ثانية عن المركز الأول.
جدير بالذكر أن بطولة الفورمولا 4 السعودية، تنطلق لأول مرة في حلبة البحرين الدولية، وهي بطولة أحادية المقعد، مقرها في المملكة العربية السعودية. يتنافس السائقون في سيارات السباق من نوع FIA F 4 Generation 2، بهدف تطوير مواهبهم في بيئة احترافية.
وتعتبر الجولة المقامة في البحرين هي الجولة الأولى من أصل ست جولات في هذا الموسم، حيث ستزور البطولة أيضًا حلبة لوسيل الدولية في قطر في يناير، والكويت في يناير وفبراير، ومن ثم الجولتين الختاميتين في حلبة كورنيش جدة في مارس.
وانطلقت هذه البطولة كجزء من مهرجان BEYON للسرعة وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر وبدخول مجاني للجماهير ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين.
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