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ختام مهرجان BEYON للسرعة في حلبة البحرين الدولية

12/16/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬بالأمس‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬مهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة،‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬ليومين‭ ‬متواصلين‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬البطولات‭ ‬المشاركة،‭ ‬كما‭ ‬شهدنا‭ ‬حضورا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬المساء‭.‬

وخلال‭ ‬مهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬ببطولتين‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكأس‭ ‬فورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وخلال‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬حصة‭ ‬تأهيلية‭ ‬وسباق‭ ‬ثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬البورش،‭ ‬و3‭ ‬سباقات‭ ‬لكأس‭ ‬فورمولا4‭.‬

وخلال‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬أمس‭ ‬وفي‭ ‬الحصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاوس،‭ ‬وجين‭ ‬ستيك‭ ‬وفلاينت‭ ‬شورينغ‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬الحصة‭ ‬بينما‭ ‬تمكن‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاوس‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬لقب‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬للجولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الأول‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬ومتنافسا‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬سائقا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬و55‭.‬126‭ ‬ثانية،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جين‭ ‬ستيك‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬8‭.‬780‭ ‬ثوان،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فلاينت‭ ‬شورينع‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬9‭.‬599‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬ PRO ‭.‬

كما‭ ‬انطلق‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬لكأس‭ ‬فورمولا4‭ ‬السعودية‭ ‬وتمكن‭ ‬سليمان‭ ‬زنفاري‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬ومتنافسا‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬سائقا‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬و12‭.‬063‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيصل‭ ‬الكعباني‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬620‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المتسابقة‭ ‬آمنة‭ ‬القبيسي‭ ‬محققة‭ ‬زمنا‭ ‬قدره‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬و07‭.‬052‭ ‬ثوان‭.‬

وبعدها‭ ‬انطلق‭ ‬السباق‭ ‬الثالث‭ ‬للبطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد‭ ‬وتمكن‭ ‬فردريكو‭ ‬الرفيعي‭ ‬من‭ ‬التصدر‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬دقيقة‭ ‬و15‭.‬775،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حماده‭ ‬القبيسي‭ ‬وبفارق‭ ‬يبلغ‭ ‬1‭.‬266‭ ‬ثانية،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فحل‭ ‬به‭ ‬أوسكار‭ ‬وارز‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬دقيقة‭ ‬و18‭.‬332‭ ‬ثانية‭.‬

والسباق‭ ‬الرابع‭ ‬والختامي‭ ‬للجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬انطلق‭ ‬كختام‭ ‬لفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أوسكار‭ ‬وارز‭ ‬من‭ ‬تصدره‭ ‬حيث‭ ‬خطف‭ ‬لقب‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬للجولة‭ ‬والأخير‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬دقيقة‭ ‬و17‭.‬528‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬السعودي‭ ‬عمر‭ ‬الوليد‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬0.532‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬سليمان‭ ‬زانفوري‭ ‬وبفارق‭ ‬2‭.‬846‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية،‭ ‬تنطلق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد،‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬يتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ FIA ‭ ‬ F 4‭ ‬ Generation ‭ ‬2،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬احترافية‭.‬

وتعتبر‭ ‬الجولة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬ستزور‭ ‬البطولة‭ ‬أيضًا‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬الختاميتين‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

وانطلقت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭ ‬وبدخول‭ ‬مجاني‭ ‬للجماهير‭ ‬ضمن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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