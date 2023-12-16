الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشدالنجمة والمحرّق لتفادي الخسارة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت عنوان «تفادي الخسارة الثانية» يتقابل فريقا النجمة والمحرق (بدون نقاط) ضمن منافسات الجولة الثانية من سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة التي تقام في صالة عيسى بن راشد في الرفاع في تمام الساعة السادسة مساء.
يسعى الفريقان إلى العودة سريعا إلى طريق الانتصارات، بعد التعثر الذي اعترض طريقهما في لقائي الجولة الأولى، إذ خسر النجمة من دار كليب بثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما خسر المحرق من الأهلي بثلاثية نظيفة، ومن هذا المنطلق لا خيار أمام الفريقين إلا الفوز، وهذا من شأنه أن يعطي الفريقين حافزا لتقديم أداء هجوميّ.
ومن المنتظر أنّ نشاهد أداء هجوميا من المحرق خاليا من التذبذب، وأن تكون حوائط الصد في أحسن حالاتها، بينما ينتظر أن فريق النجمة قد استوعب درس مباراة دار كليب ليحسن مردوده خلال الأوقات الحرجة من الأشواط.
حبيب: نشوة النجمة صعّبت مأموريتنا
قال علي حبيب صانع ألعاب طائرة دار كليب أنّ مباراة فريقه أمام فريق النجمة كانت صعبة، وأنّ صعوبتها تكمن في أنّ المنافس كان منتشيا ومعنوياته عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب فريق الأهلي ليتأهل من خلاله إلى الدور السداسي، وهذا ما صعّب مأموريتهم في المباراة، في الوقت الذي قدم فيه النجمة أداء كبيرا.
وتابع قائلا، صحيح أنّ دار كليب لم يقدم أداء مثاليا، غير أنّ الصحيح كذلك أنه فاز وخرج بالثلاث نقاط وهذا هو الأهم، لافتا إلى أنّ الفريق دائما ما يحرص على تقديم الأداء الجماعي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني غير أنّ هناك أحيانا لاعبا أو أكثر يكونوا غير موفقين فبختلّ التوازن وتقع الأخطاء.
الجشي: استرجعنا الثقة بفوزنا على الأهلي
ويرى حسين الجشي لاعب مركز3 في صفوف طائرة النجمة بأنّ فريقه قدم أداء وصفه بالقوي أمام دار كليب غير أنهم افتقدوا لغة الحسم في الأمتار الأخيرة من الأشواط، لافتا إلى أنهم بعد تفوقهم على فريق الأهلي ضمن منافسات دوري عيسى بن راشد العام هذا الفوز قد استرجعوا من خلاله كلاعبين الثقة في أنفسهم، غير أنّ التوفيق بحسب تعبيره لم يحالفهم في اللقاء.
وقال انهم نفذوا تعليمات الجهاز الفني في مباراتي الأهلي ودار كليب وبنسبة عالية، وأنهم راضون عما قدموه في المباراة، وأنهم يملكون الأفضل ليقدموه خلال الجولات التنافسية القادمة.
سلطان: أداء سيئ والروح غائبة
ويرى علي سلطان ليبرو فريق النصر بأنّ أداء فريقه الافتتاحي أمام النبيه صالح كان أداء سيئا وافتقد إلى الروح، مؤكدا أنّ هناك ظروفا مختلفة سبقت المباراة قد تركت آثارها على الفريق ويأتي في مقدمتها مغادرة الإيطالي لوسيو أورو مدرب الفريق السابق في توقيت حرج قد سببت ربكة غير محسوبة على حدّ قوله.
وقال إنّ فريقه في المباراة واجه فريقا «النبيه صالح» منظما ولديه لاعبون قادرون على إنهاء كرات مهمة، وقد شاهدوا تألق حسين عاشور، فحتى تتفوق على النبيه صالح فهذا يتطلب منك أن تكون جاهزا وفي أحسن حالاتك المختلفة.
ولفت إلى أنّ الفريق حاول أن يعود في المباراة غير أنه لم يستطع جراء افتقاد الروح وبدون من الصعوبة لأي فريق أن يعود، مؤكدا أنّ مباراة النبيه صالح باتت درسا ينبغي أن يستوعبوه كلاعبين، وعليهم أن يغيروا الصورة ابتداء من المباراة القادمة أمام فريق دار كليب ليؤكدوا أنهم قادرون على العودة للأجواء التنافسية.
عاشور: لم نكن جيدين والنصر فاجأنا
ولفت حسين عاشور قائد وضارب مركز4 في فريق النبيه صالح بأنّ فريقه أمام النصر لم يقدم الأداء المنتظر منهم كلاعبين، وأنهم ارتكبوا أخطاء كثيرة، فشتان بين الأداء الذي قدموه أمام دار كليب التي قدموا فيها أحسن مستوياتهم وبين أدائهم أمام النصر هذا الأخير الذي فاجأهم بالمستوى الذي قدمه، وكانوا يخطئون كثيرا خاصة في النقاط الحساسة التي لم يتعودوا من النصر أن يقعوا فيها، وأكد أنهم حرصوا على أن لا يعطوا للنصر أي فرصة للعودة للمباراة، وقد ساعدهم الجهاز الفني بقيادة فؤاد عبدالواحد وإبراهيم نصيف من خلال توجيهاتهم لهم بعدم الاستعجال، لافتا إلى أنهم حققوا الأهم وهو الفوز بغض النظر عن أي شيء آخر.
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