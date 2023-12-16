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الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشدالنجمة والمحرّق لتفادي الخسارة الثانية

12/16/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬يتقابل‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والمحرق‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭.‬

يسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات،‭ ‬بعد‭ ‬التعثر‭ ‬الذي‭ ‬اعترض‭ ‬طريقهما‭ ‬في‭ ‬لقائي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬الفريقين‭ ‬إلا‭ ‬الفوز،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬الفريقين‭ ‬حافزا‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬هجوميّ‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أنّ‭ ‬نشاهد‭ ‬أداء‭ ‬هجوميا‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬التذبذب،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها،‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬قد‭ ‬استوعب‭ ‬درس‭ ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ليحسن‭ ‬مردوده‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭.‬


حبيب‭: ‬نشوة‭ ‬النجمة‭ ‬صعّبت‭ ‬مأموريتنا

قال‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أنّ‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬وأنّ‭ ‬صعوبتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬المنافس‭ ‬كان‭ ‬منتشيا‭ ‬ومعنوياته‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬ليتأهل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬صعّب‭ ‬مأموريتهم‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬النجمة‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا،‭ ‬صحيح‭ ‬أنّ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬مثاليا،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الصحيح‭ ‬كذلك‭ ‬أنه‭ ‬فاز‭ ‬وخرج‭ ‬بالثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬أحيانا‭ ‬لاعبا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يكونوا‭ ‬غير‭ ‬موفقين‭ ‬فبختلّ‭ ‬التوازن‭ ‬وتقع‭ ‬الأخطاء‭. ‬


الجشي‭: ‬استرجعنا‭ ‬الثقة‭ ‬بفوزنا‭ ‬على‭ ‬الأهلي

ويرى‭ ‬حسين‭ ‬الجشي‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬وصفه‭ ‬بالقوي‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬افتقدوا‭ ‬لغة‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الأشواط،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬بعد‭ ‬تفوقهم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬استرجعوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬كلاعبين‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أنفسهم،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬التوفيق‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.‬

وقال‭ ‬انهم‭ ‬نفذوا‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الأهلي‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬وبنسبة‭ ‬عالية،‭ ‬وأنهم‭ ‬راضون‭ ‬عما‭ ‬قدموه‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬وأنهم‭ ‬يملكون‭ ‬الأفضل‭ ‬ليقدموه‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬التنافسية‭ ‬القادمة‭. ‬


سلطان‭: ‬أداء‭ ‬سيئ‭ ‬والروح‭ ‬غائبة

ويرى‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬ليبرو‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬بأنّ‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬الافتتاحي‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬كان‭ ‬أداء‭ ‬سيئا‭ ‬وافتقد‭ ‬إلى‭ ‬الروح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬ظروفا‭ ‬مختلفة‭ ‬سبقت‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مغادرة‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬حرج‭ ‬قد‭ ‬سببت‭ ‬ربكة‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬قوله‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬واجه‭ ‬فريقا‭ ‬‮«‬النبيه‭ ‬صالح‮»‬‭ ‬منظما‭ ‬ولديه‭ ‬لاعبون‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬كرات‭ ‬مهمة،‭ ‬وقد‭ ‬شاهدوا‭ ‬تألق‭ ‬حسين‭ ‬عاشور،‭ ‬فحتى‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬فهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جاهزا‭ ‬وفي‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتك‭ ‬المختلفة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬جراء‭ ‬افتقاد‭ ‬الروح‭ ‬وبدون‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬يعود،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬مباراة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬باتت‭ ‬درسا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يستوعبوه‭ ‬كلاعبين،‭ ‬وعليهم‭ ‬أن‭ ‬يغيروا‭ ‬الصورة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ليؤكدوا‭ ‬أنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬للأجواء‭ ‬التنافسية‭.‬


عاشور‭: ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬جيدين‭ ‬والنصر‭ ‬فاجأنا

ولفت‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬قائد‭ ‬وضارب‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظر‭ ‬منهم‭ ‬كلاعبين،‭ ‬وأنهم‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أخطاء‭ ‬كثيرة،‭ ‬فشتان‭ ‬بين‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬التي‭ ‬قدموا‭ ‬فيها‭ ‬أحسن‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وبين‭ ‬أدائهم‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬فاجأهم‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه،‭ ‬وكانوا‭ ‬يخطئون‭ ‬كثيرا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتعودوا‭ ‬من‭ ‬النصر‭ ‬أن‭ ‬يقعوا‭ ‬فيها،‭ ‬وأكد‭ ‬أنهم‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يعطوا‭ ‬للنصر‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للعودة‭ ‬للمباراة،‭ ‬وقد‭ ‬ساعدهم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وإبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬لهم‭ ‬بعدم‭ ‬الاستعجال،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬حققوا‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭.‬

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