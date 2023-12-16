أجواء BRAVE CF 80 بعدسة ((أخبار الخليج الرياضي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تصوير: محمد عبدالله - رضا جميل
حظيت نزالات النسخة 80 من بطولة BRAVE CF يوم الجمعة، التي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 في مملكة البحرين، بحضور جماهيري مميز ملأ مدرجات صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث شهد وجودا مكثفا للجماهير التي حضرت للاستمتاع بالمنافسات مع وجود نجوم عالميين كبار في البطولة تم التقاط الصور التذكارية معهم، كما استمتع الجمهور بالأجواء الرائعة التي توفرها اللجنة المنظمة وتقدم خلالها فعاليات وشاشات لنقل النزالات من مختلف الجهات. «أخبار الخليج الرياضي» تبرز أجواء البطولة بعدسة الزميلين محمد عبدالله ورضا جميل.
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