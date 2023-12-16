أجواء BRAVE CF 80 بعدسة ((أخبار الخليج الرياضي))

حظيت‭ ‬نزالات‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬مميز‭ ‬ملأ‭ ‬مدرجات‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬وجودا‭ ‬مكثفا‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالمنافسات‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تم‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم،‭ ‬كما‭ ‬استمتع‭ ‬الجمهور‭ ‬بالأجواء‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وتقدم‭ ‬خلالها‭ ‬فعاليات‭ ‬وشاشات‭ ‬لنقل‭ ‬النزالات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭. ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬تبرز‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭ ‬بعدسة‭ ‬الزميلين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ورضا‭ ‬جميل‭.‬

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